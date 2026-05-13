Plataforma analisa desinformação e nova (des)ordem global

LLYC, empresa global de comunicação, lançou a UNO, uma plataforma digital de funcionamento contínuo que substitui a revista impressa homônima. A iniciativa tem como objetivo centralizar análises e debates sobre temas que influenciam a agenda pública e empresarial, disponibilizando conteúdo atualizado de forma regular.

A plataforma foi desenvolvida por equipes internas da LLYC em parceria com especialistas externos, buscando transformar a incerteza de riscos em vantagem competitiva. O modelo prevê a convergência de talentos internos e vozes externas relevantes, permitindo a filtragem de ruídos informacionais em ambientes voláteis.

Na primeira edição, a UNO aborda a crescente desinformação. Alejandro Romero, sócio e CEO global da LLYC, dialoga com a jornalista Pepa Bueno e o filósofo Daniel Innerarity sobre o papel do jornalismo clássico como mecanismo de defesa contra notícias falsas e sobre o impacto da inteligência artificial na democracia.

O tema da nova (des)ordem global também é analisado. Após setenta anos de predominância do multilateralismo liderado pelos Estados Unidos, especialistas como Luisa García e Pol Morillas, diretor do CIDOB, apontam para uma era marcada por rivalidades intensas e unilateralismo, destacando desafios geopolíticos que já influenciam o ambiente comercial.

José María de Areilza, professor e secretário‑geral do Aspen Institute na Espanha, examina o declínio da ordem liberal e a ascensão de uma geopolítica de "soma zero", recomendando que executivos desenvolvam agilidade estratégica para identificar novos riscos políticos e exercer influência em um cenário global fragmentado.

Gabriela Ramos, diretora‑geral adjunta de Ciências Sociais e Humanas da UNESCO, enfatiza a necessidade de liderar com propósito, propondo que líderes substituam certezas absolutas por evidências, empatia e deliberação coletiva para construir um futuro sustentável.

Tiago Vidal, sócio e COO global da LLYC, afirma que "momentos de verdade chegam em ritmo vertiginoso; precisamos trocar conhecimento e neutralizar vieses para enfrentar o futuro". Segundo ele, a UNO pretende fomentar o diálogo, permitindo que profissionais confrontem intuições, compartilhem experiências e alcancem visões compartilhadas, sem pretender previsões infalíveis, mas facilitando a construção coletiva de respostas aos desafios emergentes.