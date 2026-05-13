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Peça teatral aborda combate à violência contra crianças em Derrubadas

Atividade reuniu estudantes das redes municipal e estadual durante programação da campanha Faça Bonito.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Derrubadas
13/05/2026 às 10h16
Peça teatral aborda combate à violência contra crianças em Derrubadas
(Foto: Ascom / Prefeitura de Derrubadas)

A Secretaria Municipal de Educação de Derrubadas, em conjunto com a Rede de Apoio à Escola (RAE), realizou no último dia 5 de maio uma apresentação cultural no Auditório Municipal voltada à conscientização sobre a proteção de crianças e adolescentes.

O espetáculo “O Silêncio de Aninha”, interpretado pelo Grupo Menegazzo Teatro, contou com a participação de estudantes da rede municipal e também da Escola Estadual Getúlio Vargas.

A iniciativa faz parte da campanha Faça Bonito, desenvolvida ao longo do mês de maio com foco na prevenção e no enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Utilizando a arte teatral como ferramenta educativa, a apresentação promoveu reflexões sobre cuidado, proteção e a importância da denúncia em situações de violência.

Além das ações promovidas nas escolas, a programação inclui ainda uma caminhada de conscientização marcada para o dia 18 de maio. A mobilização deverá reunir alunos, professores e integrantes da comunidade escolar em mais uma atividade de sensibilização sobre a defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

 

 

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