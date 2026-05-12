Projeto abre crédito no Orçamento de 2026 para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

O Congresso Nacional analisa o projeto (PLN 3/26) que abre crédito suplementar no Orçamento de 2026, no valor de R$ 13,2 milhões, para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

O objetivo é assegurar políticas de fomento nas áreas de ciências biotecnológicas, agrárias e da saúde.

Na mensagem que acompanha o projeto, o governo afirma que serão anuladas outras despesas para compensar a suplementação. Conforme as regras orçamentárias, a anulação não afetará mais que 20% do valor original das dotações.

Próximos passos

O projeto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelo Plenário do Congresso (sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal).