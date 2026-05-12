Governo do Estado promove encontro sobre projeto eólico em Dom Pedrito, que deve receber investimento de quase R$ 4 bilhões

Representantes do governo do Estado se reuniram com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e as empresas DGE Soluções Renováveis e Casa dos Ventos, responsáveis pelo projeto eólico Torquato Severo, localizado em Dom Pedrito. O encontro reforçou o protagonismo do Rio Grande do Sul na transição energética, destacando o potencial do Estado como polo de energias renováveis. A reunião contou com a participação das secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) e da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

Durante a reunião, representantes da Casa dos Ventos apresentaram a empresa, que é líder brasileira em renováveis, destacando que ela tem atuação em diversos Estados brasileiros e, agora, volta seu olhar para o Rio Grande do Sul. O projeto em parceria com a DGE Soluções Renováveis também foi detalhado.

Com capacidade instalada de 700 megawatts e investimento inicial de mais de R$ 3,9 bilhões, o projeto deve iniciar as obras no final de 2027, com entrada em operação em 2029. A previsão é que a planta gere de cerca de 3 mil empregos diretos e indiretos durante a fase de implantação e estimativa que o parque possa evitar a emissão de aproximadamente 1,2 milhão de toneladas de CO₂ por ano.

O secretário-adjunto da Sedec, André Petry, destacou a importância do setor de energias renováveis para o Estado. "O Rio Grande do Sul reafirma seu compromisso em liderar a transição energética no Brasil. Projetos como o Torquato Severo demonstram que estamos preparados para atrair investimentos de grande porte, gerar empregos qualificados e fortalecer nossa matriz energética sustentável. A parceria entre empresas e instituições reforça que o Estado é um ambiente fértil para inovação e desenvolvimento responsável", ressaltou.

A secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, explicou o papel da Sema no apoio às empresas e aos projetos estratégicos voltados à transição energética. "Avançamos muito no Estado em políticas de energias renováveis e, junto à Sedec, trabalhamos na viabilização de investimentos e iniciativas neste setor", disse Marjorie. A secretária também citou o papel da sustentabilidade no Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Rio Grande do Sul, destacando que o Estado se posiciona como referência nacional na transição energética ao alinhar crescimento econômico com responsabilidade ambiental.

Para o CEO da Casa dos Ventos, Clécio Eloy, o Rio Grande do Sul é a "bola da vez" na transição energética. "O RS tem um vento mais equilibrado ao longo do ano, com uma boa capacidade de transmissão de energia", explicou. Eloy também ressalto que o ambiente de negócios gaúcho é acolhedor ao empreendedor e favorável à inovação, além do Estado ter uma infraestrutura qualificada.

A presidente do Sindienergia-RS e diretora de Operações da DGE, Daniela Cardeal, destacou as vantagens da iniciativa. "Além da geração de energia sustentável, o projeto trará um impacto positivo na região, melhorando índices de emprego e de segurança", afirmou. No cronograma do empreendimento estão previstas mais visitas às regiões de interesse das empresas, promovendo reuniões com lideranças regionais, gestões municipais, entidades e proprietários das áreas envolvidas nos projetos.