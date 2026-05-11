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Confirmada a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026

Homem de 46 anos morreu após contrair a doença em área rural; autoridades reforçam cuidados para evitar contato com roedores silvestres

Por: Marcelino Antunes Fonte: CBN
11/05/2026 às 13h49
Confirmada a primeira morte por hantavírus no Brasil em 2026
(Foto: Dado Ruvic / Reuters)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais confirmou neste domingo (10) o primeiro óbito causado por hantavirose no Brasil em 2026. O caso aconteceu em fevereiro e teve a infecção confirmada pela Fundação Ezequiel Dias após exames laboratoriais.

A vítima era um agricultor de 46 anos, morador do município de Carmo do Paranaíba, na região do Alto Paranaíba. Conforme as investigações, ele havia tido contato com roedores silvestres em uma área de lavoura, situação considerada um dos principais fatores de risco para a transmissão da doença.

De acordo com a Secretaria de Saúde mineira, o episódio é tratado como isolado e não possui ligação com outros registros recentes da enfermidade no país, nem com o surto monitorado em um navio de cruzeiro que saiu da Argentina rumo a Cabo Verde.

A hantavirose é uma infecção viral transmitida principalmente pelo contato indireto com secreções de ratos silvestres contaminados. A transmissão ocorre, na maior parte das vezes, quando partículas presentes na urina, saliva ou fezes dos animais são inaladas pelas pessoas.

Os primeiros sintomas costumam incluir febre, dores musculares, dor de cabeça, desconforto abdominal e dores lombares. Em situações mais graves, a doença pode evoluir rapidamente para falta de ar, tosse, alterações cardíacas e queda da pressão arterial.

Atualmente, não há medicamento específico contra a hantavirose. O tratamento é realizado com suporte médico e acompanhamento hospitalar, conforme a gravidade do quadro clínico.

As autoridades de saúde orientam que moradores de áreas rurais adotem medidas preventivas, como armazenar alimentos em recipientes fechados, manter terrenos limpos, evitar acúmulo de lixo e entulhos e impedir o acesso de roedores a residências e depósitos.

Também é recomendado ventilar ambientes fechados antes da limpeza e umedecer pisos com água e sabão para evitar que partículas contaminadas se espalhem pelo ar. Outra orientação é manter plantações afastadas das moradias.

Segundo dados divulgados pelas autoridades sanitárias, o Brasil contabilizou sete casos de hantavirose em 2026: dois em Minas Gerais, dois no Rio Grande do Sul, um em Santa Catarina, um no Paraná e outro sem localização confirmada. Em 2025, foram registrados 35 casos e 15 mortes pela doença no país.

A Organização Mundial da Saúde estima que o hantavírus provoque entre 10 mil e 100 mil infecções todos os anos em diferentes regiões do planeta.

 

 

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