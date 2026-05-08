Falta de energia tira Rádio Província do ar em Tenente Portela

Em Tenente Portela, o tempo é bom, sem qualquer registro de instabilidade climática. Porém, um acidente ocorrido por volta das 23h40min desta quinta-feira, dia 7, provocou o rompimento de um cabo, derrubando uma fase de energia elétrica na região mais central da cidade.

Apesar do problema, a ocorrência teria passado despercebida pela RGE até a manhã desta sexta-feira, dia 8, quando a Rádio Província FM, após longa espera em atendimento telefônico e muitas tentativas de contato, conseguiu oficializar o registro junto à companhia.

A emissora, diretamente afetada pelo rompimento, ficou operando apenas pela internet.

O que gera indignação é a demora no atendimento e a aparente falta de prioridade diante da situação.

Sabe-se que, após os hospitais, os meios de comunicação são considerados serviços essenciais e possuem prioridade no restabelecimento de energia, justamente pela importância que exercem no auxílio e na comunicação com a comunidade em momentos críticos.

Se a região enfrentasse temporais ou problemas meteorológicos severos, a demora até poderia ser compreendida. No entanto, a realidade é outra: o dia é de tempo firme em toda a microrregião.

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