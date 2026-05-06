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URGENTE: Mulher é encontrada morta dentro de residência em Redentora

Há indícios iniciais de que o caso envolva violência com arma branca, circunstância que deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis após a perícia.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Observador Regional
06/05/2026 às 11h48
URGENTE: Mulher é encontrada morta dentro de residência em Redentora
(Foto: Arte Sistema Província)

Na manhã desta quarta-feira (06), uma mulher foi encontrada morta no Bairro 9 de Julho, no município de Redentora.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi localizada sem vida dentro de sua residência. Há indícios iniciais de que o caso envolva violência com arma branca, circunstância que deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis após a perícia.

Equipes policiais foram acionadas e atendem a ocorrência no local. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias do crime e identificar possíveis responsáveis.

Novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia conforme o andamento das investigações.



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