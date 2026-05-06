URGENTE: Mulher é encontrada morta dentro de residência em Redentora

Na manhã desta quarta-feira (06), uma mulher foi encontrada morta no Bairro 9 de Julho, no município de Redentora.
De acordo com as primeiras informações, a vítima foi localizada sem vida dentro de sua residência. Há indícios iniciais de que o caso envolva violência com arma branca, circunstância que deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis após a perícia.
Equipes policiais foram acionadas e atendem a ocorrência no local. O caso deverá ser investigado para apurar as circunstâncias do crime e identificar possíveis responsáveis.
Novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia conforme o andamento das investigações.
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