URGENTE: Mulher é encontrada morta dentro de residência em Redentora

Na manhã desta quarta-feira (06), uma mulher foi encontrada morta no Bairro 9 de Julho, no município de Redentora.

De acordo com as primeiras informações, a vítima foi localizada sem vida dentro de sua residência. Há indícios iniciais de que o caso envolva violência com arma branca, circunstância que deverá ser confirmada pelas autoridades responsáveis após a perícia.