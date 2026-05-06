Mulher é encontrada sem vida dentro de casa em Redentora

Uma mulher foi localizada já sem vida no interior de sua residência na manhã desta quarta-feira, 6 de maio, no município de Redentora.
A ocorrência foi registrada na Rua Acelino Lutz Pinheiro, situada no bairro Nove de Julho.
De acordo com informações preliminares, ainda não confirmadas oficialmente, a vítima pode ter sido atingida por golpes de arma branca.
A Brigada Militar permanece no local, aguardando a chegada da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP), que irão realizar os procedimentos necessários e dar início à apuração dos fatos.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp