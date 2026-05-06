Gesto de honestidade garante devolução de celular em Tenente Portela

Um exemplo de cidadania marcou a manhã desta quarta-feira (06) em Tenente Portela. Maurício dos Santos encontrou um telefone celular nas proximidades do Hospital Santo Antônio e, na tentativa de localizar o dono, levou o aparelho até a Rádio Província 100,7.

Minutos depois, foi localizado o proprietário, Vanderlei Machado, que compareceu à rádio para retirar o aparelho.

Situação semelhante já havia ocorrido dias antes, quando outro celular foi entregue na emissora. Na ocasião, como não foi possível encontrar o dono, o aparelho foi encaminhado à Polícia Civil de Tenente Portela, que conseguiu identificar e devolver o bem ao seu legítimo proprietário — demonstrando eficiência e compromisso no trabalho dos agentes.

(Foto: Polícia Civil)

Casos como esses mostram que a comunidade frequentemente recorre à emissora para auxiliar na devolução de objetos perdidos, fortalecendo a confiança e o espírito de colaboração entre os moradores.

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