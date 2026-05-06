Quarta, 06 de Maio de 2026
19°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gesto de honestidade garante devolução de celular em Tenente Portela

Morador encontra aparelho na rua e procura rádio Província para localizar proprietário.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
06/05/2026 às 11h01
Gesto de honestidade garante devolução de celular em Tenente Portela
(Foto: Jornal Província)

Um exemplo de cidadania marcou a manhã desta quarta-feira (06) em Tenente Portela. Maurício dos Santos encontrou um telefone celular nas proximidades do Hospital Santo Antônio e, na tentativa de localizar o dono, levou o aparelho até a Rádio Província 100,7.

Minutos depois, foi localizado o proprietário, Vanderlei Machado, que compareceu à rádio para retirar o aparelho.

Situação semelhante já havia ocorrido dias antes, quando outro celular foi entregue na emissora. Na ocasião, como não foi possível encontrar o dono, o aparelho foi encaminhado à Polícia Civil de Tenente Portela, que conseguiu identificar e devolver o bem ao seu legítimo proprietário — demonstrando eficiência e compromisso no trabalho dos agentes.

(Foto: Polícia Civil)

Casos como esses mostram que a comunidade frequentemente recorre à emissora para auxiliar na devolução de objetos perdidos, fortalecendo a confiança e o espírito de colaboração entre os moradores.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Rádio A Verdade / Ascom / Prefeitura de Vista Gaúcha)
Inclusão Social Há 4 horas

Encontro especial marca comemorações de aniversário de Vista Gaúcha

Evento reuniu comunidade e destacou integração e valorização das pessoas com necessidades especiais.

 (Foto: Arquivo / Maicon Hinrichsen / Secom)
Reforma Tributária Há 1 dia

Proposta quer mudar cálculo do IPVA e usar peso do veículo como base

Texto em análise no Congresso prevê limite de 1% e possível redução no valor pago pelos proprietários

 (Foto: MB Notícias)
Ataque Digital Há 1 dia

Prefeitura de Redentora alerta para invasão em número de celular institucional

Administração orienta moradores a ignorarem mensagens suspeitas até normalização do serviço

 (Foto: Divulgação / Ascom / Prefeitura de Coronel Bicaco)
Ajuste Fiscal Há 2 dias

Prefeitura de Coronel Bicaco corta cargos e adota medidas de contenção diante da queda na arrecadação

Exonerações, turno único e revisão de contratos fazem parte do pacote para equilibrar as contas públicas.

 (Foto: Reprodução / Planalto News)
Tempo Severo Há 4 dias

Temporal na madrugada causa estragos e mobiliza equipes de emergência no Norte do RS

Ernestina registrou destelhamentos, queda de árvores e danos em estruturas; região Noroeste segue em alerta com previsão de instabilidade

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 29°
29° Sensação
3.54 km/h Vento
42% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h03 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quinta
27° 18°
Sexta
24°
Sábado
11°
Domingo
Segunda
15°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Top Life lança purificadores de água da linha H2
Senado Federal Há 10 minutos

Isenção de Imposto de Importação para pesquisa contra câncer avança
Senado Federal Há 10 minutos

Direito a acompanhante em exame de pessoa com deficiência vai à CAS
Senado Federal Há 10 minutos

CCT aprova alerta em celulares para desaparecimento de crianças
Tecnologia Há 48 minutos

LLYC lucra €6,8 mi em 2025 e anuncia plano 2026-27

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,92 +0,31%
Euro
R$ 5,79 +0,89%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 425,815,27 +0,01%
Ibovespa
188,019,95 pts 0.68%
Mega-Sena
Concurso 3004 (05/05/26)
01
05
07
22
50
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7017 (05/05/26)
12
35
48
58
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3677 (05/05/26)
01
02
03
08
09
10
12
13
14
15
16
18
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias