Encontro especial marca comemorações de aniversário de Vista Gaúcha

Como parte da programação pelos 38 anos de emancipação de Vista Gaúcha, foi promovido na terça-feira, 5 de maio, o Encontro Municipal das Pessoas com Necessidades Especiais. A atividade ocorreu no Auditório Michele Prates e foi marcada por momentos de emoção, convivência e reconhecimento.

A abertura contou com falas de autoridades, que ressaltaram a relevância da inclusão, do respeito e da atenção às pessoas com deficiência. Em seguida, o público acompanhou diversas atrações culturais, incluindo apresentações das invernadas do CTG Querência Gaúcha, que se destacaram pelas coreografias tradicionais.

Também participaram a escola da APAE de Tenente Portela e um grupo local formado por pessoas especiais, que demonstraram habilidade, dedicação e alegria durante suas apresentações.

O espaço ficou completamente ocupado, com a presença de familiares, amigos e moradores da comunidade, que prestigiaram cada momento. Ao término, houve a entrega de lembranças aos participantes, com apoio da Administração Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social.

A iniciativa reforçou a importância de criar ambientes acolhedores e inclusivos, valorizando as diferenças e fortalecendo a união entre os moradores do município.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp