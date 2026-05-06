Corpo de jovem é encontrado às margens da BR-392 em Guarani das Missões

No fim da tarde de terça-feira (05/05), por volta das 17h15, foi localizado o corpo de um homem às margens da BR-392, no acesso à Linha Harmonia Centro, na zona rural de Guarani das Missões.

De acordo com informações preliminares, a vítima não pôde ser identificada no momento do achado, pois não era conhecida na região. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ijuí para os procedimentos legais.

Ainda conforme apuração não oficial, trata-se de um jovem de 19 anos, possivelmente morador do bairro CIEP, no município de Cerro Largo.

As forças de segurança já trabalham com uma linha de investigação e apuram as circunstâncias do crime, que teria sido praticado com ao menos três tiros.

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