Polícia recupera materiais furtados de empresa de eventos em Santo Augusto

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Santo Augusto, agiu com agilidade e conseguiu encontrar e devolver objetos que haviam sido levados do depósito de uma empresa do setor de eventos, durante a madrugada da última segunda-feira, 04 de maio de 2026.

Entre os materiais recuperados, destacam-se mais de 600 taças, avaliadas em aproximadamente R$ 6 mil.

Além disso, também haviam sido subtraídos itens decorativos de cristal e equipamentos profissionais de iluminação utilizados em eventos.

O autor do crime já foi identificado, e o caso seguirá sendo apurado no decorrer do inquérito policial.

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