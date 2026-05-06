Brigada Militar prende dois homens por tráfico de drogas em Miraguaí

A Brigada Militar efetuou a prisão de dois homens por envolvimento com o tráfico de drogas no fim da tarde desta terça-feira (5), no município de Miraguaí.

A ação ocorreu durante a Operação Cerco Fechado, quando uma equipe da Força Tática realizou a abordagem dos suspeitos. Na revista pessoal, os policiais encontraram porções de diferentes entorpecentes, sendo 10 porções crack, 10 porções de cocaína e 2 porções de maconha, além de um telefone celular e certa quantia em dinheiro.

Diante da situação, os dois indivíduos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia. No local, foi registrado o flagrante pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas.







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