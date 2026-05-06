Tenente Portela lança 15º Acampamento Farroupilha com homenagem histórica

Nesta sexta-feira dia 08 de Maio, o CTG Guardiões da Fronteira promove um momento especial para a cultura tradicionalista de Tenente Portela: o lançamento oficial do 15º Acampamento Farroupilha. A partir das 19h30, a comunidade está convidada a participar do evento e conhecer, em primeira mão, a identidade visual e a programação completa daquele que é considerado o maior encontro tradicionalista da região. A atividade será realizada na sede da entidade, localizada no Bairro Novo Portela II.

Em 2026, o Acampamento Farroupilha chega à sua 15ª edição carregando um significado ainda mais marcante. O evento terá como tema os 400 anos das Missões Jesuítas no Rio Grande do Sul, alinhando-se à proposta dos Festejos Farroupilha em todo o Estado. A escolha reforça a importância de resgatar e valorizar as raízes históricas e sociais que contribuíram para a formação da identidade do povo gaúcho, transformando o acampamento em um espaço de reflexão, memória e orgulho coletivo.

Consolidado como um dos principais eventos culturais da região, o Acampamento Farroupilha de Tenente Portela se destaca por reunir grandes públicos e promover uma programação diversificada. Além das tradicionais apresentações de invernadas artísticas, o evento também reforça seu compromisso social com ações de integração junto às APAEs e o desenvolvimento de atividades educativas.

O lançamento oficial marca o início dos preparativos para mais uma edição que promete fortalecer os laços comunitários e celebrar as tradições gaúchas. A expectativa é de mais um grande evento, construído com a participação da comunidade e voltado à valorização da cultura regional.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp