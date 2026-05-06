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Operação Desmanche resulta em prisão em Encruzilhada do Sul

O homem foi preso em flagrante e, posteriormente, encaminhado para a lavratura da ocorrência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal 19 de Julho
06/05/2026 às 07h18
Operação Desmanche resulta em prisão em Encruzilhada do Sul
(Foto: Divulgação Jornal 19 de Julho)
A Brigada Militar de Encruzilhada do Sul, durante a Operação Desmanche que visa combater a receptação de veículos roubados e/ou furtados, frequentemente dispersos em oficinas e desmanches prendeu um homem na manhã desta terça-feira (05/05), no bairro Lava Pés.
Diversos pontos foram vistoriados pela Brigada Militar em conjunto com outros órgãos de segurança pública. No interior de uma oficina, foi encontrada uma motocicleta com sinais identificadores adulterados, além de uma espingarda calibre .36, acompanhada de munições.
No local, a equipe da concessionária de energia elétrica CEEE Equatorial realizou inspeção na rede de alimentação da oficina, sendo constatado desvio de energia elétrica, configurando o crime de furto de energia.
O homem foi preso em flagrante e, posteriormente, encaminhado para a lavratura da ocorrência.




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