Governador Eduardo Leite e vice-governador Gabriel Souza vistoriam obras de construção de 74 casas definitivas em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza vistoriaram, nesta terça-feira (5/5), o loteamento Renascer, em Muçum, onde estão sendo construídas 74 casas definitivas pelo Programa A Casa é Sua – Calamidade. O investimento é de R$ 11,24 milhões. Das 74 casas, 53 serão feitas pelo método construtivosteel frame(estrutura metálica leve) e 21 serão construídas com painel de concreto. O governo do Estado também investiu R$ 1,5 milhão para o saneamento básico do loteamento.
Leite destacou que a reconstrução habitacional em Muçum simboliza o compromisso do Estado com soluções definitivas e seguras para as famílias atingidas pelas enchentes. “Estamos trabalhando para garantir novas casas, mas acima de tudo para proporcionar um recomeço com dignidade e segurança. Isso envolve planejamento, escolha de áreas adequadas, infraestrutura e qualidade construtiva. É uma ação integrada do Estado para que essas famílias possam reconstruir suas vidas com mais tranquilidade e perspectiva de futuro”, disse o governador.
Gabriel salientou que a vistoria no local das moradias demonstra o cuidado do governo do Estado com a execução da obra, garantindo melhores condições para as pessoas que perderam suas casas nas enchentes. “Muçum foi extremamente afetada pelas enchentes de 2024 e muitas famílias perderam seus lares. Não podemos devolver tudo o que as pessoas perderam, porque muitas coisas não são materiais. Mas o nosso trabalho é devolver dignidade por meio da entrega de moradias permanentes, para que elas tenham condições de restabelecer suas vidas. Para garantir a melhor entrega, viemos aqui verificar de perto as obras", ressaltou o vice-governador, que coordenou Gabinetes de Crise na região durante as enchentes de 2023 e 2024.
Investimentos e outras moradias
O total de investimentos para a reconstrução habitacional do município chega a R$ 15,34 milhões. A comunidade foi afetada em 2023 e 2024 pelas cheias. “As obras já começaram e avançam em ritmo acelerado, mesmo diante dos desafios impostos nos municípios mais atingidos pelas enchentes, como é o caso de Muçum. Não se trata apenas de construir casas. Há um trabalho técnico prévio fundamental, que envolve a identificação de áreas seguras, além da preparação dos terrenos e da implantação do saneamento básico”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira. “Estamos falando de uma política habitacional estruturada e integrada, pensada para garantir qualidade, segurança e dignidade no recomeço de centenas de famílias”, complementou.
Em fevereiro, Muçum recebeu outras 42 casas, de um total de 50, viabilizadas por doação de um grupo da iniciativa privada liderado pelo Movimento União BR. O loteamento localizado no Jardim Cidade Alta 2 recebeu recursos de R$ 1,9 milhão para a infraestrutura e a pavimentação das ruas.
A Prefeitura de Muçum cedeu a área e aportou cerca de R$ 1 milhão para complementar serviços de infraestrutura. O governo do Estado também desapropriou outra área por R$ 522 mil onde será o futuro Loteamento Santa Lúcia.
Texto: Ascom Sehab
Edição: Secom