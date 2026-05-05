Governador Eduardo Leite e vice-governador Gabriel Souza vistoriam obras de construção de 74 casas definitivas em Muçum

O governador Eduardo Leite e o vice-governador Gabriel Souza vistoriaram, nesta terça-feira (5/5), o loteamento Renascer, em Muçum, onde estão sendo construídas 74 casas definitivas pelo Programa A Casa é Sua – Calamidade. O investimento é de R$ 11,24 milhões. Das 74 casas, 53 serão feitas pelo método construtivosteel frame(estrutura metálica leve) e 21 serão construídas com painel de concreto. O governo do Estado também investiu R$ 1,5 milhão para o saneamento básico do loteamento.

Leite destacou que a reconstrução habitacional em Muçum simboliza o compromisso do Estado com soluções definitivas e seguras para as famílias atingidas pelas enchentes. “Estamos trabalhando para garantir novas casas, mas acima de tudo para proporcionar um recomeço com dignidade e segurança. Isso envolve planejamento, escolha de áreas adequadas, infraestrutura e qualidade construtiva. É uma ação integrada do Estado para que essas famílias possam reconstruir suas vidas com mais tranquilidade e perspectiva de futuro”, disse o governador.

Leite disse que a reconstrução habitacional em Muçum simboliza o compromisso com soluções definitivas e seguras às famílias -Foto: Vitor Rosa/Secom

Gabriel salientou que a vistoria no local das moradias demonstra o cuidado do governo do Estado com a execução da obra, garantindo melhores condições para as pessoas que perderam suas casas nas enchentes. “Muçum foi extremamente afetada pelas enchentes de 2024 e muitas famílias perderam seus lares. Não podemos devolver tudo o que as pessoas perderam, porque muitas coisas não são materiais. Mas o nosso trabalho é devolver dignidade por meio da entrega de moradias permanentes, para que elas tenham condições de restabelecer suas vidas. Para garantir a melhor entrega, viemos aqui verificar de perto as obras", ressaltou o vice-governador, que coordenou Gabinetes de Crise na região durante as enchentes de 2023 e 2024.

Loteamento Renascer está sendo preparado para receber as 74 moradias definitivas -Foto: Vitor Rosa/Secom

Investimentos e outras moradias

O total de investimentos para a reconstrução habitacional do município chega a R$ 15,34 milhões. A comunidade foi afetada em 2023 e 2024 pelas cheias. “As obras já começaram e avançam em ritmo acelerado, mesmo diante dos desafios impostos nos municípios mais atingidos pelas enchentes, como é o caso de Muçum. Não se trata apenas de construir casas. Há um trabalho técnico prévio fundamental, que envolve a identificação de áreas seguras, além da preparação dos terrenos e da implantação do saneamento básico”, afirmou o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, Bruno Silveira. “Estamos falando de uma política habitacional estruturada e integrada, pensada para garantir qualidade, segurança e dignidade no recomeço de centenas de famílias”, complementou.

Painel de concreto será usado em 21 casas; nas outras 53 moradias será usado o método steel frame - Foto: Vitor Rosa/Secom

Em fevereiro, Muçum recebeu outras 42 casas, de um total de 50, viabilizadas por doação de um grupo da iniciativa privada liderado pelo Movimento União BR. O loteamento localizado no Jardim Cidade Alta 2 recebeu recursos de R$ 1,9 milhão para a infraestrutura e a pavimentação das ruas.

A Prefeitura de Muçum cedeu a área e aportou cerca de R$ 1 milhão para complementar serviços de infraestrutura. O governo do Estado também desapropriou outra área por R$ 522 mil onde será o futuro Loteamento Santa Lúcia.