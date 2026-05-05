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Nova Carteira Nacional de Habilitação: brasileiros economizam R$ 1,8 bilhão com curso teórico gratuito

Desde dezembro de 2025, o curso teórico da CNH pode ser feito gratuitamente online, sem carga horária mínima, e o candidato pode ir direto para a prova teórica no Detran

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
05/05/2026 às 14h59
Nova Carteira Nacional de Habilitação: brasileiros economizam R$ 1,8 bilhão com curso teórico gratuito
Foto: Divulgação

Em dezembro de 2025, tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ficou menos burocrático e mais barato. Uma das principais mudanças foi o fim da exigência do curso teórico obrigatório em autoescolas.

Segundo o Ministério dos Transportes, a economia gerada pela medida chega a R$ 1,8 bilhão. Em Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por exemplo, o candidato precisava pagar cerca de R$ 1 mil apenas para cobrir o custo do curso teórico em uma autoescola.

De acordo com o Ministério dos Transportes, as aulas teóricas e práticas custavam entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. Dados do ministério indicam que 55% da economia total do país está concentrada em seis das 27 unidades da federação — os 26 estados e o Distrito Federal:

Curso teórico é opcional e pode ser gratuito

Antes das mudanças, o candidato precisava cumprir pelo menos 45 horas de aulas teóricas. Com as novas regras, essa exigência deixou de existir, e o curso teórico passou a não ter carga horária mínima.

Ele pode ser feito tanto em autoescolas quanto em casa, além de escolas públicas de trânsito, instituições especializadas em ensino a distância (EaD) ou órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito.

Também é possível realizar o curso teórico pelo aplicativo CNH do Brasil ou pelo site do Ministério dos Transportes. Nesse formato, todo o conteúdo é digital e inclui aulas sobre regras de trânsito, direção defensiva, primeiros socorros e cuidados com o meio ambiente.

Apesar de o curso teórico poder ser gratuito, a prova aplicada ao candidato continua sendo paga. Em São Paulo, por exemplo, o custo é de R$ 52,83. Já em Pernambuco, o valor é menor: R$ 38,17. Aprovado na prova teórica, o candidato já pode iniciar as aulas práticas de direção.

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