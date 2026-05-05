Terça, 05 de Maio de 2026
17°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Podcast Descubra SC mostra por que o outono pode ser sua próxima estação preferida para explorar o estado

Produção da Secom reúne rotas de aventura, estâncias termais, festas tradicionais e sabores da estação em um roteiro que atravessa o território cat...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/05/2026 às 05h51
Podcast Descubra SC mostra por que o outono pode ser sua próxima estação preferida para explorar o estado
Foto: Reprodução/Secom SC

Produção da Secom reúne rotas de aventura, estâncias termais, festas tradicionais e sabores da estação em um roteiro que atravessa o território catarinense.Foto: Eco Parque Cachoeira Papuã

O outono em Santa Catarina deixou de ser apenas uma transição entre estações. Com temperaturas amenas, clima estável e paisagens nítidas, o período abre espaço para experiências ao ar livre e uma conexão mais direta com a natureza. Esse é o ponto de partida do segundo episódio do podcast “Descubra SC”, que estreia nesta terça-feira, 5. 

A edição acompanha o lançamento inédito da “Estação Outono” pelo Governo do Estado, que integra a estratégia de organizar o turismo catarinense ao longo do ano e valorizar os atrativos de cada época. “Santa Catarina tem potencial nas quatro estações. Isso ajuda o turista a entender o que fazer em cada período. É uma iniciativa louvável”, resume Marinho Motta.

O bate-papo com o assessor de Turismo da Associação dos Municípios da Serra Catarinense (Amures) é conduzido pela jornalista da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), Maria Clara Flores, e avança para um dos principais recortes da estação. “O outono abre a temporada de montanha. É quando você consegue subir com mais tranquilidade, com melhor visibilidade e menos interferência do clima”, explica Marinho.

Essa constância climática se traduz em horizontes abertos e maior conforto térmico para atividades externas. Com o ar mais seco e o menor volume de água, experiências como a famosa Trilha do Boi, em Praia Grande, tornam-se mais acessíveis, permitindo que os 14 quilômetros de caminhada pela fenda do cânion sejam feitos com mais segurança.

O cenário limpo também favorece o balonismo na cidade do Extremo-Sul, que ganha o visual de formações como o Itaimbezinho, Fortaleza e Malacara, de pano de fundo. “É a nossa versão brasileira da Capadócia, mas com identidade única, principalmente pela presença dos cânions”, argumenta o convidado.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Berço do ecoturismo e referência em segurança

No Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, o turismo de aventura assume contornos históricos, sustentado por um ecossistema que profissionalizou a adrenalina muito antes de o segmento virar tendência nacional. 

Santa Catarina foi o primeiro estado a ter uma regional da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (ABETA) e já nos anos 2000, a Grande Florianópolis abrigava uma das empresas pioneiras do selo “Aventura Segura”. “A qualificação no atendimento ao turista aqui vai muito além do ‘boa tarde’ ou do ‘boa noite’. A preocupação com a segurança é gigantesca”, enfatiza Marinho.

É em Ibirama, Apiúna e Presidente Getúlio que o turismo de aventura catarinense tem suas origens. Ibirama, inclusive, carrega o título de Capital Catarinense do Turismo de Aventura, com opções que vão do rafting noturno no Rio Itajaí-Açú a uma das maiores tirolesas urbanas do Brasil. “O berço do ecoturismo em Santa Catarina está ali”, diz Marinho.

Da mesma região saiu outro marco: o primeiro roteiro oficial de cicloturismo do Brasil. O Circuito Vale Europeu percorre 300 quilômetros em sete dias por nove municípios, entre eles Timbó, Pomerode, Indaial e Blumenau, com casarios enxaimel e paisagens de colonização europeia como cenário. A rota pode ser feita de bicicleta ou a pé, o que amplia o acesso para diferentes perfis de visitante. 

Serra Catarinense, natureza como protagonista

Se em outras partes do país o potencial turístico precisa ser fabricado, Marinho afirma que, na Serra Catarinense, ele sempre esteve lá. “Ela é naturalmente turística. Diferente de outros destinos que precisaram construir atrativos, aqui a matéria-prima já está pronta”, diz o convidado.

Em Bom Jardim da Serra, essa matéria-prima aparece nos paredões de cânions como o do Funil, que chegam a 1.590 metros e revelam uma das paisagens mais dramáticas do estado. A Serra do Rio do Rastro, com suas 284 curvas, é o cartão-postal que apresenta esse universo a quem chega pelo litoral. 

Na Coxilha Rica, o tempo parece ter dado uma pausa. O planalto a mais de 1.000 metros de altitude guarda taipas centenárias erguidas pedra por pedra, araucárias e fazendas que contam a história dos tropeiros que passavam por ali levando gado do Rio Grande do Sul a São Paulo.

Em Urubici, o Morro da Igreja, a 1.822 metros, é um dos pontos mais altos acessíveis de carro no Sul do Brasil – e um dos mais impressionantes. Para quem quer ir além da contemplação, não faltam opções.  A Cascata do Avencal serve de palco para rapel, enquanto a Sky Bike, tirolesa de bicicleta suspensa a 150 metros de altura, a mais alta do Brasil, desafia até os mais corajosos. 

Para quem quer uma imersão completa na região, o Circuito de Cicloturismo da Serra Catarinense oferece essa chance. São mais de 600 quilômetros com altimetria superior a 1.500 metros, percorridos em até 11 dias. O Circuito Altos da Serra, de 4 dias, é o mais exigente, reservado para quem tem pernas e fôlego de sobra.

Termalismo e festas tradicionais

Nem só de aventura vive o outono catarinense. O estado também é referência em estâncias hidrominerais, com destaque para Santo Amaro da Imperatriz e Águas Mornas, na Grande Florianópolis, e Piratuba, no Oeste.

O outono também marca o início de uma agenda cultural relevante. A Festa Nacional da Maçã, entre 7 e 10 de maio, e a Festa Nacional do Pinhão, de 22 de maio a 7 de junho, funcionam como marcos simbólicos da transição para o inverno e mobilizam cadeias inteiras da economia serrana.

A maçã de São Joaquim possui Indicação Geográfica e divide protagonismo com os Vinhos Finos de Altitude, outro selo de origem catarinense. A combinação entre clima, solo e altitude cria um ambiente propício para experiências gastronômicas mais sofisticadas, que incluem queijos artesanais, embutidos e produção local.

Santa Catarina contabiliza mais de 700 festas cadastradas, o que reforça a capacidade de manter o turismo ativo ao longo de todo o ano, movimentando mais de 50 atividades econômicas ligadas direta ou indiretamente ao setor.

Programe-se e aproveite o outono em SC

Entre as orientações destacadas no episódio, estão o uso de roupas em camadas, adequadas à variação térmica típica da estação; a reserva antecipada de hospedagens em períodos de maior demanda e a contratação de guias credenciados. 

Outro ponto apresentado pelo convidado é a redução de riscos típicos do verão, como a presença de animais peçonhentos, o que contribui para uma experiência mais segura em trilhas e áreas abertas. No fim, a dica que fica é: “curta Santa Catarina nas quatro estações”, recomenda Marinho. 

O segundo episódio do podcast “Descubra SC” teve coprodução da social media da Secom, Camile Ariadny, e está disponível no canal oficial do Governo de Santa Catarina no YouTube e nas principais plataformas de streaming de áudio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esmeralda Praia Hotel
Turismo Há 13 horas

Nordeste lidera preferência de destino nas férias de julho

Pesquisas de intenção de viagem revelam que o litoral nordestino é o destino preferido dos brasileiros para as férias escolares de julho. Dados da ...

 Yandex
Turismo Há 14 horas

Consciência ecológica rege o comportamento dos ecoturistas

O impacto humano deve ser o menor possível para evitar degradação da biodiversidade e interromper ciclos naturais da flora.

 Imagem do Magnific/wirestock
Turismo Há 18 horas

Seguro viagem é obrigatório para visitar Portugal

Turistas brasileiros podem visitar Portugal sem visto, apenas com o passaporte, mas é obrigatória a contratação de um seguro viagem com cobertura m...

 Imagem de Freepik/KamranAydinov
Turismo Há 4 dias

Seguro viagem oferece proteção contra imprevistos

A modalidade tem se tornado cada vez mais presente no planejamento de quem viaja, mas alguns cuidados são importantes para garantir a cobertura ade...

 Freepik
Turismo Há 2 semanas

Intercâmbios de longa duração ganham força entre jovens

Programas de um semestre ou um ano no exterior se consolidam como uma etapa de desenvolvimento acadêmico e pessoal

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 17° Máx. 30°
18° Sensação
1.32 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h02 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
29° 17°
Quinta
27° 15°
Sexta
16°
Sábado
14°
Domingo
14°
Últimas notícias
Turismo Há 38 minutos

Podcast Descubra SC mostra por que o outono pode ser sua próxima estação preferida para explorar o estado
Esportes Há 6 horas

BR Feminino: São Paulo vence Flamengo para assumir vice-liderança
Planejamento Há 6 horas

Leite assina celebração de comodato do imóvel onde será instalada unidade do Tudo Fácil em Uruguaiana
Justiça Há 8 horas

Moraes rejeita revisar pena de Débora do Batom, condenada pelo 8/1
Agricultura Há 8 horas

Governo de SC amplia investimentos no agro com entrega de equipamentos, novos programas e apoio à agricultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,96 +0,06%
Euro
R$ 5,80 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 424,153,37 +0,44%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7016 (04/05/26)
02
29
31
39
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3676 (04/05/26)
04
05
06
08
10
13
15
16
18
19
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2919 (04/05/26)
06
07
26
27
32
40
41
45
49
59
60
61
67
76
80
84
87
88
92
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2952 (04/05/26)
05
12
17
24
26
32
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias