No Beira-Rio, Inter vence o Fluminense por 2 a 0 e se afasta da zona de rebaixamento

Em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter venceu o Fluminense por 2 a 0 na noite desse domingo (3) no Beira-Rio. Com o resultado, a equipe de Paulo Pezzolano se afastou da zona de rebaixamento e alcançou a 12ª posição da tabela, com 17 pontos. O Colorado volta a campo na próxima quarta-feira (6) para disputar a Recopa Gaúcha de 2026, diante do Brasil de Pelotas, às 20h, no Estádio Bento Freitas.

Os gols da partida em Porto Alegre foram marcados por Bernabei, aos 38 minutos do primeiro tempo, e por Alerrandro, aos 3min da segunda etapa. Mais de 16 mil torcedores acompanharam a vitória do Inter no Beira-Rio. O próximo compromisso do Inter no Brasileirão é no sábado (9) que vem, às 16h, diante do Coritiba no Estádio Couto Pereira.

O jogo

Jogando em casa, o time comandado pelo Paulo Pezzolano foi superior desde o primeiro tempo e abriu o placar aos 38 minutos, com Bernabei. O argentino tabelou com Alerrandro, invadiu a área e finalizou com firmeza, sem chances para o goleiro Fábio.

Na volta do intervalo, o Colorado não demorou a ampliar. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Alerrandro aproveitou o rebote após defesa de Fábio em chute de Vitinho e empurrou para o fundo da rede, fazendo o segundo e dando tranquilidade ao time gaúcho.

Mesmo em desvantagem, o Fluminense tentou reagir e criou algumas oportunidades, principalmente com Savarino e Serna. Porém, parou em uma grande atuação do goleiro Anthoni, que fez defesas importantes e garantiu o zero no placar para o adversário.

O Inter seguiu perigoso ao longo da etapa final. Vitinho quase marcou em jogada individual, obrigando Fábio a mandar para escanteio. Thiago Maia também arriscou de fora da área, enquanto Kayky entrou no fim para dar fôlego ao ataque.

Defensivamente, o Colorado mostrou solidez e soube controlar o jogo, neutralizando as investidas do time carioca. Mesmo com um duelo físico e marcado por faltas, a equipe manteve a organização e administrou a vantagem até o apito final.





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