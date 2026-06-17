Quarta, 17 de Junho de 2026
5°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Relator defende construção de moradia social por autogestão em audiência; assista

Desde o lançamento em 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida construiu cerca de 8 mil unidades habitacionais, segundo o Ministério das Cidades. Ma...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
17/06/2026 às 12h55

Desde o lançamento em 2009, o programa Minha Casa, Minha Vida construiu cerca de 8 mil unidades habitacionais, segundo o Ministério das Cidades. Mas quase 5,7 milhões de famílias ainda não têm casa ou moram em condições precárias.

Dois projetos de lei que estão sendo analisados de forma conjunta na Câmara ( PL 20/20 e o PL 4216/21 , apensado) procuram suprir esse déficit por meio da construção de moradias por autogestão e do incentivo às cooperativas habitacionais.

Mais qualidade
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara realizou uma audiência pública para debater os dois projetos. O relator, deputado Padre João (PT-MG), disse que, quando uma entidade social assume a construção das moradias pela autogestão, consegue oferecer unidades mais acessíveis e com maior qualidade.

"O governo já entende o diferencial que é a autogestão. Nós estamos dando legalidade, segurança jurídica, para algo que já existe. E [estamos] aprimorando com recursos que às vezes podem ir além da própria construção da moradia, mas com outros equipamentos essenciais àquele conjunto", resumiu Padre João.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 54 minutos

Comissão aprova criação de 91 cargos na Defensoria Pública da União

Os senadores ainda precisam analisar a proposta
Câmara Há 3 horas

Comissão mista aprova redução de prazo para acesso a benefício fiscal por importadores de cacau

Texto aprovado limida a seis meses o mecanismo conhecido como drawback, que suspende ou isenta de tributos insumos importados que serão usados na p...

 Thiago Cristino / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova mudança em desconto de imposto de propriedade atingida por calamidade

Proposta ainda precisa ser votada pelos senadores

 Valter Campanato/Agência Brasil
Câmara Há 3 horas

Comissão debate falta de medicamentos para epilepsia no Brasil

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (18) para discutir a falta de medicamentos para epilepsia ...
Câmara Há 5 horas

Comissão aprova projeto que obriga pais agressores a participar de programas de prevenção

Proposta pode ser enviada para votação no Senado

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. Máx. 18°
14° Sensação
0.96 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h48 Pôr do sol
Quinta
18°
Sexta
13° 10°
Sábado
14° 12°
Domingo
19°
Segunda
13° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Unico Skill reúne AWS e iFood para debater IA e educação
Saúde Há 10 minutos

Em Ibirama, Hospital Dr. Waldomiro Colautti moderniza área de armazenamento de resíduos
Senado Federal Há 10 minutos

Avança proposta de estímulo ao autocuidado
Senado Federal Há 10 minutos

Big techs deverão comunicar retirada de conteúdo sem ordem judicial, aprova CDH
Entretenimento Há 48 minutos

Literatura reflexiva ganha espaço na era digital

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O padeiro clandestino
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,47%
Euro
R$ 5,88 -0,45%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,132,60 -2,17%
Ibovespa
168,453,94 pts -0.7%
Mega-Sena
Concurso 3019 (16/06/26)
05
31
32
48
54
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 7050 (14/06/26)
24
36
61
66
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3712 (16/06/26)
01
03
04
06
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2937 (15/06/26)
02
05
09
14
26
35
42
52
54
55
63
67
68
71
78
80
88
89
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2970 (15/06/26)
05
07
11
22
30
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias