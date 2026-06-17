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SmartEnvios investe em franquias para expansão logística

Com mais de 100 praças mapeadas, a empresa estrutura sua expansão por meio do modelo de franchising para atender à demanda crescente do e-commerce ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 12h18
SmartEnvios investe em franquias para expansão logística
Franquia SmartEnvios

Empresas como a SmartEnvios utilizam IA para integrar múltiplas transportadoras e atender operações de e-commerce no Brasil. Em um cenário em que consumidores demandam rapidez, rastreabilidade e eficiência nas entregas, a logística consolidou-se como componente crítico para operações de e-commerce no país.

Em 2026, o e-commerce brasileiro segue em expansão acelerada. Estimativas apontam que o setor pode atingir R$ 260 bilhões em 2026, impulsionado por consumidores cada vez mais digitais e pela diversificação de canais de venda. Esse crescimento reforça a relevância de empresas como a SmartEnvios, que oferecem soluções logísticas com integração tecnológica, infraestrutura própria e suporte técnico. A demanda por capilaridade e eficiência na entrega segue em expansão, e a SmartEnvios atua como uma plataforma de conexão entre lojistas de e-commerce e transportadoras, com o objetivo de otimizar os processos de envio em termos de prazo e custo.

Da solução logística à expansão por franquias

Com um modelo em operação e presença em diferentes regiões do país, a SmartEnvios ampliou sua estratégia de crescimento por meio do franchising. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias de logística no Brasil registrou crescimento de 8% ao ano nos últimos anos. A SmartEnvios, ao adotar esse modelo, acompanha uma tendência de expansão no setor logístico, com foco na padronização dos serviços e na proximidade com o mercado local.

Com 25 novas franquias previstas para o próximo semestre, a SmartEnvios tem 100 praças mapeadas e já conta com 25 unidades franqueadas em diferentes regiões do Brasil. Essa expansão estruturada oferece oportunidades de crescimento para empreendedores que buscam atuar em um setor em expansão.

Um modelo estruturado para acompanhar a expansão

As unidades franqueadas da SmartEnvios atuam como pontos de relacionamento e apoio comercial. Esse modelo permite que a empresa cresça de maneira consistente, alinhada aos seus padrões operacionais, enquanto favorece a profissionalização da logística voltada ao e-commerce em novos mercados.

Ao estruturar uma rede de franqueados com base em suporte contínuo, treinamento e tecnologia, a SmartEnvios busca ampliar sua presença nacional de forma padronizada e controlada.

"Crescer com consistência exige estrutura, tecnologia e pessoas certas. É exatamente isso que oferecemos aos nossos franqueados: uma base sólida para empreender em um mercado que só tende a crescer", ressalta Fabio Farina, sócio-fundador da SmartEnvios. A declaração reforça o compromisso da empresa em manter padrões de qualidade e eficiência durante a expansão.

Oportunidade em um setor estratégico

O crescimento contínuo do e-commerce no Brasil está diretamente relacionado à evolução das operações logísticas. Em 2026, o setor logístico brasileiro deverá crescer cerca de 12%, segundo pesquisa realizada pela iMarc Group, impulsionado pela digitalização e pela integração tecnológica. A logística do futuro exige não apenas soluções tecnológicas avançadas, mas também operadores locais que conheçam as necessidades de cada região. Empreender no setor logístico por meio de uma franquia representa uma alternativa para quem busca atuar em um segmento com demanda crescente no país.

Suporte, tecnologia e desenvolvimento de rede

A SmartEnvios oferece aos seus franqueados suporte contínuo, treinamento e acesso a ferramentas tecnológicas, com o objetivo de capacitá-los para operar no mercado local. O modelo de franquias no Brasil está estruturado com base nas práticas do setor, com foco na padronização dos serviços prestados.

A expansão das unidades franqueadas da SmartEnvios é uma prova de que a marca está preparada para liderar o crescimento do setor logístico no Brasil, oferecendo aos empreendedores a chance de fazer parte de um modelo de negócios sólido e em constante evolução.

Um futuro de expansão e fortalecimento

O mercado logístico continuará sendo um dos principais fatores de suporte ao crescimento do e-commerce nos próximos anos. À medida que a integração tecnológica e a eficiência nas entregas se tornam cada vez mais relevantes, a SmartEnvios mantém foco em expansão, inovação e fortalecimento de sua rede de franquias. Ao unir tecnologia, operações e franchising, a empresa busca ampliar sua atuação no mercado logístico e gerar novas oportunidades de negócios em diferentes regiões do Brasil.

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