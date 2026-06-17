Governo do Estado divulga resultados do Saers e começa cadastro bancário para pagamento da premiação de alunos da Rede Estadual

Reconhecendo o talento e o compromisso dos estudantes da Rede Estadual, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou os resultados de desempenho e participação nas provas do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers), realizadas em 2025. Em cada turma, os três estudantes com melhor resultado no exame, além de um sorteado por participação, receberão premiação em dinheiro. O total investido pelo governo do Estado na iniciativa é de R$ 51 milhões.

Até o dia 26 de junho, as equipes diretivas das escolas estaduais devem registrar as chaves PIX ou os dados bancários dos estudantes premiados. O cadastro precisa ser feito, de forma obrigatória, pelo diretor ou vice-diretor. Também é possível encontrar os resultados dos estudantes no site da Seduc . A previsão do início dos pagamentos é no dia 1º de julho.

Após conferir os nomes dos premiados, é necessário incluir essas informações diretamente no sistema Escola RS - Gestor. A consulta dos contemplados estará disponível em uma lista na própria plataforma. Os dados também precisam ser validados pelas equipes diretivas com base no sistema de Informatização da Seduc (ISE).

Reconhecimento à dedicação dos alunos

Os incentivos fazem parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, uma política pública do governo do Estado que valoriza e reconhece o esforço coletivo e a dedicação individual. Com isso, o objetivo é engajar os estudantes, motivando-os a participar das avaliações escolares.

A premiação é destinada aos estudantes matriculados no 5° e no 9° anos do Ensino Fundamental, além da 3ª série do Ensino Médio. Para que o estudante seja elegível ao prêmio, a turma à qual ele pertence necessita ter registrado, no mínimo, 80% de participação na avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que também ocorreu em 2025. Os melhores colocados por turma no Saers recebem as seguintes premiações:

1º lugar: R$ 3 mil

2º lugar: R$ 2 mil

3º lugar:R$ 1 mil

Além disso, as turmas das escolas estaduais com pelo menos 10 estudantes que cumprirem o requisito de 80% de presença no Saeb participarão de um sorteio. Um estudante de cada uma dessas turmas será contemplado com o valor de R$ 2 mil, desde que tenha realizado a prova do Saers. As provas do Saeb e do Saers, realizadas no final de 2025, envolveram mais de 155 mil alunos das escolas estaduais, que participaram dos exames em todo o Rio Grande do Sul.

Regras para acúmulo de prêmios

Como forma de impedir que um mesmo aluno acumule múltiplos prêmios, a Seduc definiu regras específicas, assegurando a distribuição ampla dos incentivos. Se o estudante sorteado já tiver conquistado o primeiro ou o segundo lugar pelo critério de desempenho, o resultado do sorteio é invalidado para ele, e um novo sorteio deve ser realizado imediatamente para repassar o benefício a outro participante elegível da turma.

Caso o aluno sorteado seja o terceiro colocado em desempenho, ele mantém o prêmio correspondente ao sorteio (R$ 2 mil). Nessa situação, a premiação que seria do terceiro lugar (R$ 1 mil) será automaticamente transferida para o estudante com a quarta melhor nota padronizada daquela turma.

Critérios de desempate

Em caso de igualdade na pontuação do Saers, os critérios de desempate seguem fatores objetivos e sucessivos:

Maior frequência escolar registrada de forma acumulada ao longo do ano letivo de 2025; Estudante com menor idade.

Se, mesmo assim, a disputa persistir, a definição do contemplado ocorrerá por meio de um sorteio restrito aos candidatos empatados.

Como funcionam os pagamentos

O sistema vai conferir o CPF e o tipo de pagamento de forma automática. As premiações serão feitas de maneira centralizada pela Seduc e pelo Banrisul, sem repasses intermediários para as escolas ou Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). As regras para o recebimento também variam de acordo com a idade do estudante:

Alunos com 18 anos ou mais: podem receber por chave PIX (vinculada ao CPF) ou em conta corrente própria, obrigatoriamente do Banrisul.

Alunos entre 16 e 18 anos incompletos: podem usar chave PIX (CPF) ou conta corrente própria do Banrisul. Se não tiverem conta ou PIX, a escola pode cadastrar os dados bancários do responsável legal.

Alunos menores de 16 anos: o cadastro deve ser feito com os dados do responsável legal que constam no ISE, PIX (CPF) ou conta do Banrisul.

O Banrisul vai checar todas as chaves PIX informadas. Se houver erro de digitação, CPF inválido ou nome diferente, a escola será avisada para corrigir os dados antes que o dinheiro seja enviado. A recomendação é que os alunos maiores de 16 anos ou os seus responsáveis criem uma chave Pix usando o número do próprio CPF, acelerando o depósito das premiações.

Para os casos excepcionais em que o estudante ou o responsável não tenham nenhuma conta bancária ou PIX, o Estado vai emitir uma ordem bancária para que o saque do dinheiro seja feito direto no caixa do banco. Se as equipes das escolas tiverem dúvidas sobre o cadastro ou sobre a validação dos dados, o suporte será realizado pelas CREs.

Investimentos do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha

No ano passado, também como parte do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, o governo do Estado realizou o pagamento das premiações para os estudantes que se destacaram no Simulado Saeb. A prova teve o objetivo de auxiliar os alunos a se prepararem para o exame oficial. Os simulados foram aplicados na Rede Estadual entre 8 a 18 de setembro de 2025.

Naquela ocasião, mais de 29,5 mil estudantes de 1.836 escolas estaduais diferentes em todo o Estado foram premiados, totalizando um investimento de R$ 32 milhões. Agora, com os resultados do Saers, a nova premiação é voltada para aqueles que obtiveram um bom desempenho na avaliação estadual.

Ainda dentro do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, cerca de 13 mil profissionais receberam, em 2025, o bônus de frequência escolar. Com um investimento de R$ 30 milhões, foram beneficiados diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, supervisores escolares e secretários de escolas que apresentaram bom desempenho na assiduidade dos estudantes ao longo do ano letivo de 2025.

Dessa forma, somando prêmios e bonificações, os valores totais chegarão a R$ 113 milhões, repassados desde o início da implementação do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha. Ainda, está previsto para o segundo semestre deste ano o pagamento de bônus aos profissionais da educação gaúcha proporcionais aos resultados alcançados no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

Sobre o Saeb e o Saers

As avaliações em larga escala servem como instrumentos para analisar e diagnosticar a qualidade de ensino, proporcionando dados baseados em evidências, que são utilizados como base para acompanhar e propor novas políticas na área da educação.

Embora complementares, o Saeb e o Saers têm naturezas e alcances distintos. O Saeb, que possui abrangência nacional, é aplicado a cada dois anos pelo Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Composto por testes cognitivos de Língua Portuguesa e Matemática, além de questionários contextuais, os resultados do Saeb servem como peça central para calcular o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Principal indicador da qualidade da educação no Brasil, o Ideb também age como parâmetro e mediador para direcionar políticas e repasses financeiros.

O Saers, por sua vez, é coordenado pela Seduc e voltado especificamente para as escolas estaduais e municipais do Rio Grande do Sul. A avaliação é censitária, ou seja, envolve todas as turmas que estão concluindo etapas-chave da Educação Básica: 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. A metodologia do Saers avalia competências em leitura, escrita e raciocínio lógico-matemático.

Além disso, desde 2022, o desempenho das redes municipais no exame do Saers passou a compor o indicador de qualidade educacional que define uma parcela do repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) aos municípios gaúchos (ICMS Educacional). Para o exercício fiscal de 2026, o peso desse indicador na partilha do imposto é de 12,8%, com previsão de escalonamento progressivo até atingir 17% em 2029.