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Prêmio Zayed está com últimas semanas de inscrição

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade conta com um fundo total de US$ 7,2 milhões. US$ 1 milhão será concedido em cada categoria organizacional; seis ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/06/2026 às 12h55
Prêmio Zayed está com últimas semanas de inscrição
Divulgação/Prêmio Zayed de Sustentabilidade

Com um mês até o encerramento das inscrições para o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, os organizadores convidam pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos e escolas de ensino médio a submeterem suas soluções sustentáveis de alto impacto, voltadas para transformar a qualidade de vida das pessoas e atuar como agentes de mudança.

As inscrições estão abertas até 22 de junho e podem ser feitas pelo site oficial. Para incentivar a participação, são aceitas inscrições em oito idiomas, incluindo espanhol e português.

Para este ciclo de 2027, o prêmio aumentou seu fundo para US$ 7,2 milhões, concedendo US$ 1 milhão a cada vencedor nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água e Ação Climática. Na categoria Escolas de Ensino Médio Globais, seis vencedores poderão receber até US$ 150 mil cada para lançar ou expandir seus projetos.

Pela primeira vez, os finalistas do prêmio também receberão apoio financeiro. Em cada categoria, os finalistas receberão US$ 100 mil, enquanto os da categoria Escolas de Ensino Médio Globais receberão US$ 25 mil. A iniciativa reconhece o impacto das soluções que chegam à etapa final de avaliação, ajudando mais inovações de alto impacto a avançarem e ampliarem seu alcance.

Além disso, os projetos vencedores e finalistas ganham reconhecimento global por meio da plataforma internacional do prêmio, passando a integrar uma rede de vencedores anteriores e especialistas em sustentabilidade. Essa visibilidade ajuda a abrir portas para novas parcerias, oportunidades e crescimento futuro.

Avaliação baseada em critérios internacionais

Os candidatos devem apresentar uma solução que demonstre resultados em três critérios principais: impacto, inovação e inspiração. Para PMEs e organizações sem fins lucrativos, a solução deve já estar implementada e apresentar resultados mensuráveis, enquanto as Escolas de Ensino Médio Globais podem submeter projetos já existentes ou ideias em formato de proposta, desde que sejam liderados por estudantes e estejam alinhados a um ou mais setores das categorias do prêmio.

A avaliação de cada inscrição consiste em um processo de três etapas. Primeiro, todas as submissões são analisadas para garantir que atendam aos critérios de avaliação. Isso permite que o prêmio identifique as inscrições qualificadas e selecione os candidatos elegíveis.

Em seguida, as avaliações são realizadas por um Comitê de Seleção, composto por especialistas internacionais independentes de cada categoria. As inscrições selecionadas passam então pela análise do júri, que escolhe, por unanimidade, os vencedores e finalistas das seis categorias.

Os vencedores e finalistas do Prêmio Zayed de Sustentabilidade serão anunciados em 12 de janeiro de 2027.

Inovação impulsionando soluções para desafios globais críticos

Vencedores anteriores da América Latina e do Caribe alcançaram avanços significativos em suas comunidades graças ao Prêmio Zayed de Sustentabilidade, demonstrando um forte compromisso com impacto escalável e com o empoderamento de pessoas para construir um futuro mais resiliente.

Alguns dos vencedores das últimas edições são:

  • Jade Autism (Brasil, 2026) é uma empresa fundada no Brasil e sediada nos Emirados Árabes Unidos (EAU). A startup foi reconhecida pelo desenvolvimento de ferramentas cognitivas gamificadas, baseadas em inteligência artificial, para avaliar e apoiar crianças neurodivergentes, com suas soluções adotadas por mais de 450 instituições em 179 países.
  • Stattus4 (Brasil, 2026) é uma PME que desenvolve soluções baseadas em inteligência artificial e análise de dados para ajudar companhias de saneamento a identificar vazamentos ocultos, priorizar áreas críticas e reduzir perdas de água. Ao longo de sua trajetória, a empresa atuou em mais de 250 cidades, contribuindo para a redução de aproximadamente 540 milhões de litros de água por dia — volume equivalente a 250 piscinas olímpicas diariamente, suficiente para abastecer cerca de 8 milhões de pessoas.
  • A Associação Expedicionários da Saúde (Brasil, 2023) oferece atendimento médico e cirúrgico especializado a comunidades indígenas isoladas na Amazônia brasileira por meio de um Complexo Hospitalar Móvel equipado com tecnologia de ponta. Entre 2015 e 2022, a organização realizou mais de 1.900 cirurgias em seis expedições, melhorando significativamente a saúde e a qualidade de vida dos pacientes, incluindo a recuperação da visão após cirurgias de catarata.

No ano passado, foram recebidas 7.761 inscrições de 173 países, refletindo o papel contínuo do Zayed Sustainability Prize em impulsionar soluções resilientes de alto impacto para alguns dos desafios globais mais urgentes do mundo. Ao longo de quase duas décadas, o prêmio impactou positivamente a vida de mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo e segue o legado e a visão do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ao apoiar iniciativas que promovem um mundo mais inclusivo e sustentável.

Mais informações estão disponíveis no site oficial: www.zayedsustainabilityprize.com.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

O Prêmio Zayed de Sustentabilidade, afiliado à Zayed Earth Philanthropy, é o principal prêmio pioneiro dos Emirados Árabes Unidos voltado para soluções inovadoras para desafios globais. Em homenagem ao legado e à visão do fundador dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, o prêmio busca impulsionar o desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Todos os anos, nas categorias de Saúde, Alimentação, Energia, Água, Ação Climática e Escolas de Ensino Médio Globais, a premiação reconhece organizações e escolas secundárias por suas soluções inovadoras para algumas das necessidades mais urgentes do planeta.

Com 128 vencedores ao longo de seus 18 anos de história, o prêmio impactou positivamente a vida de mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo, inspirando inovadores a ampliar seu impacto e a construir um futuro sustentável para todos.

Para mais informações, basta entrar em contato com [email protected].

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