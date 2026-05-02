Vista Gaúcha abre comemorações dos 38 anos com tradição e forte participação popular

Vista Gaúcha iniciou, na manhã deste sábado (02), a programação oficial em celebração aos seus 38 anos de emancipação. As atividades seguem até o dia 9 de maio, com uma agenda que inclui eventos festivos e inaugurações no município.

A abertura ocorreu no CTG Querência Gaúcha e reuniu autoridades municipais e a comunidade local. O ato marcou o início oficial das comemorações, que têm como proposta integrar a população e valorizar a cultura tradicionalista.

Logo após a solenidade, foi realizada a 12ª Cavalgada Pé no Estribo, considerada o primeiro evento da programação. Os cavalarianos partiram em frente ao CTG e percorreram o interior do município ao longo do dia.

Mesmo diante das condições adversas, como a chuva intensa e a falta de energia elétrica em alguns pontos, a cavalgada contou com a participação de diversos tradicionalistas. O grupo manteve o trajeto previsto, demonstrando resistência e compromisso com a tradição local.

A programação segue ainda neste sábado com o Baile de Aniversário do município, marcado para as 22h, no Atlético Clube Gaúcho. A animação ficará por conta da banda Céu e Cantos.

As comemorações continuam ao longo da semana, com uma série de atividades que devem mobilizar a comunidade até o encerramento oficial no dia 9 de maio.