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Palmitinho recebe palestras sobre empreendedorismo em evento preparatório para a Facipal

Encontro destaca inovação, empreendedorismo e integração comunitária

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Assessoria de Comunicação Facipal 2026
30/04/2026 às 14h22
Palmitinho recebe palestras sobre empreendedorismo em evento preparatório para a Facipal
Foto: Divulgação

A Administração de Palmitinho, junto à Comissão Organizadora da Facipal 2026, realiza na sexta-feira, 8 de maio, um evento especial de aquecimento para a feira.

A iniciativa integra as comemorações pelos 60 anos de emancipação do município.
O encontro busca promover reflexão, aprendizado e troca de experiências.
Com foco em inovação e empreendedorismo, a programação contará com duas palestras.

O empresário Ramir Severiano abordará o tema “Como novas ideias mudam realidades”.

Na sequência, Gilmar da Rosa apresentará a palestra “Ideias que viram resultado”.
Ele trará exemplos práticos sobre como transformar conceitos em negócios de sucesso.
O evento será realizado a partir das 19h, no Salão Paroquial.

A proposta é reunir lideranças, empresários e a comunidade em geral. A atividade também serve como preparação para a Facipal 2026.

Interessados devem confirmar presença até o dia 5 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (55) 9.3618-8425.

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