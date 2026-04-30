Palmitinho recebe palestras sobre empreendedorismo em evento preparatório para a Facipal

A Administração de Palmitinho, junto à Comissão Organizadora da Facipal 2026, realiza na sexta-feira, 8 de maio, um evento especial de aquecimento para a feira.

A iniciativa integra as comemorações pelos 60 anos de emancipação do município.

O encontro busca promover reflexão, aprendizado e troca de experiências.

Com foco em inovação e empreendedorismo, a programação contará com duas palestras.

O empresário Ramir Severiano abordará o tema “Como novas ideias mudam realidades”.

Na sequência, Gilmar da Rosa apresentará a palestra “Ideias que viram resultado”.

Ele trará exemplos práticos sobre como transformar conceitos em negócios de sucesso.

O evento será realizado a partir das 19h, no Salão Paroquial.

A proposta é reunir lideranças, empresários e a comunidade em geral. A atividade também serve como preparação para a Facipal 2026.

Interessados devem confirmar presença até o dia 5 de maio. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (55) 9.3618-8425.

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