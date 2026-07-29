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Clínica registra 90% de taxa de recuperação da dependência

A clínica Vida Serena Premier informa taxa de recuperação de 90% em seu programa e passa a atender pacientes por meio de planos de saúde como Unime...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 12h35
Clínica registra 90% de taxa de recuperação da dependência
Canva

Informações divulgadas pela Vida Serena Premier apontam que sua metodologia gera 90% de taxa de recuperação na clínica para tratamento de dependentes químicos, considerando os pacientes atendidos pela instituição. Segundo a clínica, esse resultado tem como base uma metodologia que parte da premissa de que o ser humano é biopsicossocial, capaz de fazer escolhas e transformar a própria realidade, mesmo diante de determinismos externos.

A instituição informa que oferece tratamento para dependência química que aceita plano de saúde, com atendimento por meio de operadoras como Cita, Unimed, Geap e Bradesco Saúde. Dessa forma, o acesso ao programa pode ser ampliado para pacientes que dispõem de cobertura, o que tende a reduzir barreiras financeiras no início do tratamento, segundo a clínica.

De acordo com a metodologia descrita, o objetivo é intervir, reabilitar e reinserir socialmente o dependente químico, seguindo os 13 princípios de um tratamento efetivo do National Institute on Drug Abuse (NIDA). Entre as atividades terapêuticas oferecidas estão o Grupo de Autoajuda, a Carta de Recaída, a avaliação periódica, a videoterapia e as atividades de espiritualidade, cada uma com função definida dentro do processo de recuperação.

Geovanni Banegas, CEO da Vida Serena Premier, avalia que a taxa informada reflete um trabalho estruturado em torno do acolhimento e da reconstrução de vínculos. Segundo o especialista, "o tratamento da dependência química exige uma abordagem que considere o indivíduo em suas dimensões física, psicológica e social. Cada atividade terapêutica cumpre um papel específico dentro do processo, do reconhecimento dos sentimentos ao fortalecimento dos laços familiares. Quando o paciente encontra um ambiente de apoio e uma rotina definida, como acontece em todas as unidades, inclusive na clínica de reabilitação em Cuiabá, Mato Grosso, as condições para a reinserção social se tornam mais favoráveis".

O propósito central do programa, segundo a instituição, é recuperar dependentes químicos e reintegrá-los à sociedade, resgatando autonomia e dignidade. A clínica afirma que o conjunto de atividades busca não apenas tratar a dependência, mas também reconstruir vínculos familiares e sociais, preparando cada residente para retomar a vida de forma saudável e responsável.

A oferta de atendimento por meio de planos de saúde tende a facilitar o acesso ao tratamento, especialmente nos casos em que a decisão de buscar ajuda precisa ser tomada com rapidez. A instituição aponta que a cobertura por operadoras pode reduzir o intervalo entre a procura por atendimento e o início efetivo do programa.

Para Banegas, o cenário atual reforça a importância de ampliar o acesso a serviços de tratamento. "A recuperação depende de vários fatores, e o acesso ao atendimento é um dos primeiros deles. Ao aceitar planos de saúde, ampliamos a possibilidade de que mais pessoas iniciem o tratamento no momento em que precisam. O passo seguinte é manter o acompanhamento ao longo de todo o processo, para que a reinserção social se sustente após a alta", conclui.

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(Foto: Divulgação)
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