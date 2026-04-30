Levantamento aponta equilíbrio na disputa pelo governo do RS

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. Esta é a primeira pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio Piratini em 2026.
Primeiro turno
Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:
Juliana Brizola (PDT): 24%
Luciano Zucco (PL): 21%
Gabriel Souza (MDB): 6%
Marcelo Maranata (PSDB): 2%
Rejane Oliveira (PSTU): 1%
Indecisos: 34%
Branco/nulo/não vai votar: 12%
Veja os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados:
Luciano Zucco (PL): 7%
Juliana Brizola (PDT): 4%
Gabriel Souza (MDB): 1%
Marcelo Maranata (PSDB): 1%
Outros: 2%
Indecisos: 84%
Branco/nulo/não vai votar: 1%
Quando questionados se a escolha de voto para governador é definitiva, 30% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 68% disseram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Segundo turno
A Quaest fez também três simulações de segundo turno. Confira os números:
Cenário 1
Juliana Brizola: 35%
Luciano Zucco: 27%
Indecisos: 24%
Branco/nulo/não vai votar: 14%
Cenário 2
Juliana Brizola: 35%
Gabriel Souza: 17%
Indecisos: 29%
Branco/nulo/não vai votar: 19%
Cenário 3
Luciano Zucco: 28%
Gabriel Souza: 20%
Indecisos: 31%
Branco/nulo/não vai votar: 21%
A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-03000/2026.
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