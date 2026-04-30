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Levantamento aponta equilíbrio na disputa pelo governo do RS

Pesquisa indica empate técnico entre principais pré-candidatos e alto índice de indecisos.

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
30/04/2026 às 11h13
Levantamento aponta equilíbrio na disputa pelo governo do RS
Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL). (Foto: Gustavo Chagas / G1 e Celso Bender / Agência ALRS)

Pesquisa Quaest divulgada nesta quinta-feira (30) mostra Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio Grande do Sul nas eleições de outubro. Esta é a primeira pesquisa da Quaest com os postulantes ao Palácio Piratini em 2026.

Primeiro turno

Veja os números da pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados:

Juliana Brizola (PDT): 24%

Luciano Zucco (PL): 21%

Gabriel Souza (MDB): 6%

Marcelo Maranata (PSDB): 2%

Rejane Oliveira (PSTU): 1%

Indecisos: 34%

Branco/nulo/não vai votar: 12%

Veja os números da pesquisa espontânea, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados:

Luciano Zucco (PL): 7%

Juliana Brizola (PDT): 4%

Gabriel Souza (MDB): 1%

Marcelo Maranata (PSDB): 1%

Outros: 2%

Indecisos: 84%

Branco/nulo/não vai votar: 1%

Quando questionados se a escolha de voto para governador é definitiva, 30% dos entrevistados afirmaram que sim, enquanto 68% disseram que podem mudar a escolha caso algo aconteça. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

A Quaest fez também três simulações de segundo turno. Confira os números:

Cenário 1

Juliana Brizola: 35%

Luciano Zucco: 27%

Indecisos: 24%

Branco/nulo/não vai votar: 14%

Cenário 2

Juliana Brizola: 35%

Gabriel Souza: 17%

Indecisos: 29%

Branco/nulo/não vai votar: 19%

Cenário 3

Luciano Zucco: 28%

Gabriel Souza: 20%

Indecisos: 31%

Branco/nulo/não vai votar: 21%

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O registro da pesquisa no TSE é RS-03000/2026.

 

 

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