Brigada Militar apreende carga de produtos estrangeiros em Tuparendi

A Brigada Militar do Rio Grande do Sul realizou uma operação que resultou na apreensão de diversos produtos de origem estrangeira no município de Tuparendi, durante a Operação Protetor de Divisas e Fronteira.

A intervenção ocorreu após denúncia indicando que um veículo estaria se deslocando da área de fronteira com itens contrabandeados. Durante a fiscalização, os policiais encontraram e recolheram 496 garrafas de vinho, uma quantidade variada de medicamentos, além de um automóvel GM Monza, de cor vermelha, e um telefone celular.

O carro foi encaminhado a um depósito vinculado ao Detran, enquanto os demais materiais foram destinados à Receita Federal, onde permanecem à disposição das autoridades competentes.

Segundo a Brigada Militar, o valor estimado do prejuízo causado às atividades ilegais ultrapassa os R$ 115 mil. Apesar da apreensão, não houve detenção de suspeitos.

A ocorrência foi atendida por equipes do 44º Batalhão de Polícia Militar.

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