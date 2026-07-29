Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Influenciador Eldo Gomes inicia cobertura do BBB 2027

Além dos conteúdos em vídeo do jornalista Eldo Gomes nas redes sociais, a cobertura do BBB 2027 também terá espaço no Papo com Eldo, disponível no ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 13h45
Influenciador Eldo Gomes inicia cobertura do BBB 2027
nfluenciador Eldo Gomes inicia cobertura do BBB 2027

O jornalista especializado em reality shows Eldo Gomes (@EldoGomes) iniciou a cobertura do Big Brother Brasil 2027 por meio do projeto Papo com Eldo Reality. A produção será distribuída nas plataformas YouTube, Instagram, TikTok, Kwai e Spotify, onde o podcast Papo com Eldo disponibilizará episódios em áudio com informações sobre bastidores, rumores e possíveis mudanças na dinâmica da temporada.

Desde 2019, Gomes acompanha o programa, produzindo conteúdo para diferentes meios digitais e mantendo uma editoria dedicada a realities que analisa estratégias de jogo, repercussão nas redes sociais e comportamento dos participantes. O novo projeto integra esse trabalho, concentrando a cobertura do gênero de entretenimento.

A cobertura do BBB 2027 incluirá publicações regulares em vídeo, transmissões ao vivo e postagens nas redes sociais, além de episódios de podcast que apresentarão comentários, análises e informações sobre a produção. O formato visa ampliar as opções de acesso ao conteúdo para o público que acompanha o programa diariamente.

O projeto também acompanhará a fase de pré‑estreia, reunindo dados sobre expectativas do público, especulações sobre participantes e campanhas nas redes sociais. O objetivo declarado é oferecer uma cobertura contínua, baseada em informações verificáveis, sobre o principal reality da televisão brasileira.

Com a ampliação do Papo com Eldo Reality, Gomes prevê atualizações frequentes ao longo de todo o ciclo da edição 2027, incluindo episódios especiais, entrevistas e monitoramento das principais repercussões nas redes sociais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/99Food
Entretenimento Há 5 dias

99Food invade Santos com celebração à cultura local

Ações inspiradas no estilo de vida santista e no legado de Charlie Brown Jr. ditam o tom da chegada do delivery na cidade do litoral paulista

 Elle Cartier | Unsplash
Entretenimento Há 5 dias

Jogos de tabuleiro movimentaram R$ 53 bilhões em 2024

Pesquisa divulgada pela Agência de Notícias do Sebrae, mostrou que o mercado de jogos de tabuleiro movimentou mais de R$ 53 bilhões apenas em 2024

 Laura Duarte
Entretenimento Há 5 dias

Escola Livre do Grupontapé agora é Pontão de Cultura

Certificada pelo Ministério da Cultura, a instituição uberlandense passa a integrar um grupo restrito de Pontões de Cultura em Minas Gerais e inici...

 Vimbroisi/Pixabay
Entretenimento Há 7 dias

Grupo Leonora confirma participação na Escolar Office 2026

Entre os dias 2 e 5 de agosto, a empresa apresenta mais de 140 lançamentos, incluindo as novas licenças como Patrulha Canina, Bob Esponja, Minecraf...

 Alysson B
Entretenimento Há 7 dias

Festival Curta Canoa recebe inscrições para a 16ª edição

Cineastas de todo o Brasil e da América Latina podem se inscrever pelo site curtacanoa.com. A programação vai acontecer entre os dias 22 e 28 de no...

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 26°
25° Sensação
0.51 km/h Vento
72% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Justiça Há 18 minutos

Dino propõe ampliar responsabilização de parlamentares por emendas
Justiça Há 18 minutos

Dino ordena que parlamentares sejam responsabilizados por emendas
Saúde Há 18 minutos

Revalida 2025/2: recurso de resultado preliminar vai até sexta-feira
Saúde Há 53 minutos

Saiba como cientistas "curaram" pacientes infectados com HIV
Tecnologia Há 1 hora

Busca com IA muda estratégia de SEO das empresas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 -0,36%
Euro
R$ 5,85 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,589,54 +0,04%
Ibovespa
174,434,66 pts -1.21%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias