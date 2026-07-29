Influenciador Eldo Gomes inicia cobertura do BBB 2027

O jornalista especializado em reality shows Eldo Gomes (@EldoGomes) iniciou a cobertura do Big Brother Brasil 2027 por meio do projeto Papo com Eldo Reality. A produção será distribuída nas plataformas YouTube, Instagram, TikTok, Kwai e Spotify, onde o podcast Papo com Eldo disponibilizará episódios em áudio com informações sobre bastidores, rumores e possíveis mudanças na dinâmica da temporada.

Desde 2019, Gomes acompanha o programa, produzindo conteúdo para diferentes meios digitais e mantendo uma editoria dedicada a realities que analisa estratégias de jogo, repercussão nas redes sociais e comportamento dos participantes. O novo projeto integra esse trabalho, concentrando a cobertura do gênero de entretenimento.

A cobertura do BBB 2027 incluirá publicações regulares em vídeo, transmissões ao vivo e postagens nas redes sociais, além de episódios de podcast que apresentarão comentários, análises e informações sobre a produção. O formato visa ampliar as opções de acesso ao conteúdo para o público que acompanha o programa diariamente.

O projeto também acompanhará a fase de pré‑estreia, reunindo dados sobre expectativas do público, especulações sobre participantes e campanhas nas redes sociais. O objetivo declarado é oferecer uma cobertura contínua, baseada em informações verificáveis, sobre o principal reality da televisão brasileira.

Com a ampliação do Papo com Eldo Reality, Gomes prevê atualizações frequentes ao longo de todo o ciclo da edição 2027, incluindo episódios especiais, entrevistas e monitoramento das principais repercussões nas redes sociais.