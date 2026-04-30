Ponte na Cascata de Santa Fé é reconstruída e liberada ao tráfego entre Derrubadas e Tenente Portela

A ponte de madeira localizada na comunidade de Santa Fé, que faz a ligação entre os municípios de Derrubadas e Tenente Portela, foi totalmente reconstruída e liberada ontem (29) para o trânsito. A obra restabelece um importante acesso regional, beneficiando moradores, produtores rurais e visitantes que utilizam diariamente o trajeto.

A reconstrução foi realizada por meio de uma parceria entre os dois municípios. De acordo com o secretário de Obras de Derrubadas, Juliano Habitzreiter, o município ficou responsável pela execução dos trabalhos e pela disponibilização da mão de obra, enquanto Tenente Portela contribuiu com o fornecimento dos materiais necessários, incluindo vigas.

A nova ponte apresenta uma estrutura reforçada, oferecendo melhores condições de trafegabilidade e mais segurança para todos.







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