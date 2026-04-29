Escola de Vista Gaúcha conquista premiação estadual por alto desempenho em alfabetização

Com excelente desempenho no Índice de Qualidade de Alfabetização da Escola, uma instituição de ensino de Vista Gaúcha foi reconhecida em nível estadual pela sua atuação na formação dos alunos nos anos iniciais.

A Escola Municipal Senador Pinheiro Machado, situada na localidade de Linha Progresso, foi uma das grandes vencedoras do Prêmio Alfabetiza Tchê 2024. A cerimônia ocorreu em Porto Alegre, no dia 27 de abril, integrando as ações do programa Alfabetiza Tchê 2026. A escola atingiu a nota 92,73, garantindo a liderança entre os municípios da Região Celeiro e ficando entre as dez melhores colocadas no Estado.

O programa estadual tem como objetivo medir o nível de alfabetização dos estudantes, com base no desempenho obtido no Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar. A premiação contempla as 200 instituições com melhores resultados, considerando o aprendizado de alunos do segundo ano do ensino fundamental.

A solenidade contou com a presença do secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero, além das professoras alfabetizadoras Elizete dos Santos e Marciane Sperluk. Elizete foi responsável por uma turma que atingiu 100% de aproveitamento, enquanto Marciane também foi reconhecida por sua atuação no processo educacional, especialmente no primeiro ano.

Segundo o secretário, o reconhecimento evidencia o esforço conjunto entre equipe escolar, educadores e comunidade, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino. Como parte da premiação, a escola recebeu troféu, certificado e um recurso financeiro de R$ 2 mil por estudante, que será investido em melhorias na educação.

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