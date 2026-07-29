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Busca com IA muda estratégia de SEO das empresas

A busca com inteligência artificial está mudando a forma como usuários pesquisam e descobrem empresas. Segundo Giovanni Ballarin, CEO da Mestres do...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 15h30
Busca com IA muda estratégia de SEO das empresas
ChatGPT

A expansão da busca com inteligência artificial está mudando a forma como usuários pesquisam, recebem respostas e descobrem empresas no ambiente digital. Recursos como AI Overviews, AI Mode, ChatGPT e Gemini ampliam a discussão sobre SEO, que deixa de estar concentrada apenas no ranqueamento de links e passa a envolver a possibilidade de marcas serem citadas, compreendidas e recomendadas por sistemas generativos.

Segundo o Google Search Central, o AI Mode é útil para consultas que envolvem exploração, raciocínio e comparações complexas. A plataforma também informa que usuários podem fazer perguntas mais detalhadas, que antes exigiriam múltiplas pesquisas, e receber respostas geradas por IA com links de apoio para sites externos.

Para Giovanni Ballarin, CEO da Mestres do Site, essa mudança altera a forma como empresas devem pensar na presença digital e SEO. "A busca com inteligência artificial muda o jogo porque o objetivo não é mais apenas aparecer em uma lista de resultados. Agora, a empresa precisa ser compreendida como uma fonte confiável para o Google, para as IAs e para o usuário", afirma.

Na avaliação do especialista, o SEO tradicional continua relevante, mas precisa ser integrado a uma estratégia mais ampla. "Velocidade do site, estrutura técnica, indexação, links internos e bons conteúdos continuam importantes. O problema é achar que SEO se resume a repetir palavra-chave ou publicar textos genéricos sem profundidade", explica.

Ranqueamento deixa de ser o único objetivo

Com as respostas geradas por IA, a disputa por visibilidade passa a considerar novos fatores. Além de aparecer entre os primeiros resultados orgânicos, empresas também precisam aumentar as chances de serem usadas como fontes em respostas sintetizadas por mecanismos generativos.

Um estudo publicado em 2026 sobre Google AI Overviews apontou que parte dos domínios citados pelas respostas de IA não aparecia nos resultados orgânicos da primeira página. O levantamento indica que a busca generativa pode seguir uma lógica diferente do ranqueamento tradicional, especialmente quando sintetiza informações para responder diretamente ao usuário.

Segundo Ballarin, esse cenário reforça a importância do GEO (Generative Engine Optimization), ou otimização para mecanismos generativos. "O objetivo passa a ser não apenas ranquear, mas também aumentar a chance de a empresa ser citada, recomendada ou usada como referência em respostas geradas por IA", afirma.

Para ele, negócios que ainda tratam SEO apenas como disputa por palavras-chave podem perder espaço. "A inteligência artificial precisa entender o contexto da empresa: o que ela faz, quais problemas resolve, para quem atende e por que pode ser considerada uma fonte confiável. Isso exige uma presença digital mais clara e consistente", pontua.

Conteúdo precisa responder dúvidas reais

A produção de conteúdo também passa por mudanças nesse novo cenário. Textos genéricos, páginas superficiais e materiais criados apenas para preencher calendário tendem a ter menos relevância em uma busca cada vez mais orientada por contexto, intenção e utilidade.

Para Ballarin, empresas precisam criar conteúdos que respondam às dúvidas reais da jornada do cliente. "A empresa precisa parar de produzir conteúdo pensando apenas no algoritmo e começar a produzir pensando nas perguntas que o cliente realmente faz antes de comprar. É isso que ajuda o Google e as IAs a entenderem a autoridade de uma marca", explica.

O especialista destaca que essa estratégia deve considerar diferentes formatos e canais. "Blog, páginas de serviço, vídeos, FAQs, materiais ricos, redes sociais e presença local precisam trabalhar juntos. Quando esses ativos se conectam, a empresa aumenta sua chance de ser encontrada e reconhecida como referência", afirma.

Site estruturado ganha mais importância

Embora a discussão sobre IA tenha ganhado força, a base técnica do site continua essencial. De acordo com o Google Search Central, recursos generativos da Busca ainda dependem de boas práticas de SEO, como estrutura técnica clara, conteúdo rastreável, boa experiência de página e redução de latência. Por isso, sites lentos, confusos ou com informações pouco organizadas podem ser mais difíceis de serem compreendidos para buscadores e sistemas de IA.

Segundo Ballarin, o site tem papel central nesse processo, pois concentra as principais informações que buscadores e sistemas de IA precisam interpretar. "O site deve apresentar serviços, diferenciais, provas de confiança e caminhos claros para o usuário. Se a estrutura é confusa para uma pessoa, provavelmente também será confusa para a IA", afirma.

O CEO da Mestres do Site também ressalta que a autoridade digital não depende de um único canal. "Não adianta ter um bom conteúdo isolado se o restante da presença digital está fraco. Site, SEO, conteúdo, presença local, reputação, redes sociais e campanhas precisam trabalhar juntos para construir confiança no ambiente digital", diz.

Adaptação passa a fazer parte da estratégia digital

Para Ballarin, a busca com IA exige que empresas acompanhem como suas informações aparecem e são interpretadas no ambiente digital. A presença online passa a funcionar como um conjunto de sinais que ajudam usuários, buscadores e sistemas de IA a entenderem a relevância da marca.

"A empresa precisa olhar para o digital como um patrimônio em construção. Cada página, conteúdo, vídeo, campanha ou menção contribui para formar a percepção sobre aquela marca", afirma.

Segundo o especialista, a tecnologia muda, mas a base da estratégia permanece. "Empresas que comunicam melhor o que fazem, entregam respostas úteis e constroem confiança ao longo do tempo tendem a se adaptar melhor às próximas mudanças da busca", conclui.

Para mais informações sobre marketing digital, basta acessar: https://mestresdosite.com.br/

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