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Tenente Portela inicia projeto de revitalização e recapeamento da Avenida Santa Rosa com investimento de R$ 2,3 milhões

A iniciativa, anunciada na manhã desta quarta-feira, 29 de abril, pelo prefeito Rosemar Sala, visa modernizar o centro da cidade e ampliar a qualidade da infraestrutura urbana.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
29/04/2026 às 09h49
Tenente Portela inicia projeto de revitalização e recapeamento da Avenida Santa Rosa com investimento de R$ 2,3 milhões
Fotos: Jornal Província

A Prefeitura de Tenente Portela deu o pontapé inicial em um dos projetos mais aguardados para a infraestrutura urbana do município. Na manhã desta quarta-feira, 29 de abril, o prefeito Rosemar Sala anunciou o plano de revitalização da Avenida Santa Rosa, uma das principais vias da cidade, que será transformada através da implantação de um parque linear e de um pacote completo de melhorias viárias.

O projeto, que conta com um investimento superior a R$ 2,3 milhões — custeado integralmente com recursos próprios do município —, busca elevar o padrão de organização, segurança e conforto para a população.

Modernização e Mobilidade

A proposta de revitalização foca na reforma dos canteiros centrais da avenida, convertendo o espaço em um parque linear que servirá como área de convivência e lazer para a comunidade. Paralelamente às intervenções paisagísticas, a via receberá um novo recapeamento asfáltico, medida essencial para corrigir imperfeições e otimizar a trafegabilidade na região central.

Segundo a administração municipal, o projeto também contempla a reorganização do trânsito com adequações técnicas voltadas tanto para a circulação de pedestres quanto de motoristas, tornando a avenida mais funcional e esteticamente valorizada.

Cronograma e Execução

Dada a extensão da obra, a Prefeitura optou por um cronograma de execução dividido por etapas. A estratégia visa minimizar os transtornos ao tráfego cotidiano e garantir que a rotina da população seja preservada o máximo possível durante o período de obras.

O início dos trabalhos está programado para ter como ponto de partida a quadra da Corsan. O prazo estimado para a conclusão total do projeto é de 16 meses. A obra contará com o acompanhamento técnico contínuo do Departamento Municipal de Engenharia, que garantirá o cumprimento das normas e a qualidade das intervenções.

Com este investimento, o governo municipal reforça seu compromisso com o planejamento urbano, apostando na modernização de espaços públicos como vetor de desenvolvimento e qualidade de vida para Tenente Portela.

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