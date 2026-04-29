Mulher perde a vida em acidente envolvendo máquina agrícola no interior de Joia

Um acidente de trabalho com consequências fatais foi registrado na comunidade de Santa Tecla, área rural do município de Joia, resultando na morte de uma mulher de 34 anos.

A vítima foi identificada como Magali Pereira da Silva. De acordo com informações iniciais, ainda não confirmadas oficialmente, a ocorrência teria envolvido uma máquina colheitadeira.

Relatos preliminares indicam que Magali se deslocou até a lavoura para entregar alimentação ao esposo. Durante esse momento, por razões ainda desconhecidas, ela teria perdido o equilíbrio, culminando no trágico acidente.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias foram acionadas e compareceram ao local para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos necessários, incluindo a realização de perícia técnica, que será fundamental para esclarecer o que aconteceu.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Joia, que deverá apurar detalhadamente todas as circunstâncias do caso.

O episódio provocou grande comoção entre moradores da região. As investigações seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas à medida que forem oficialmente confirmadas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp