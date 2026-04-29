Quarta, 29 de Abril de 2026
9°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulher perde a vida em acidente envolvendo máquina agrícola no interior de Joia

Caso está sendo investigado e causa comoção na comunidade local.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Repórter Janio Fernandes
29/04/2026 às 09h05
Mulher perde a vida em acidente envolvendo máquina agrícola no interior de Joia
(Foto: Reprodução / Rádio Progresso de Ijuí)

Um acidente de trabalho com consequências fatais foi registrado na comunidade de Santa Tecla, área rural do município de Joia, resultando na morte de uma mulher de 34 anos.

A vítima foi identificada como Magali Pereira da Silva. De acordo com informações iniciais, ainda não confirmadas oficialmente, a ocorrência teria envolvido uma máquina colheitadeira.

Relatos preliminares indicam que Magali se deslocou até a lavoura para entregar alimentação ao esposo. Durante esse momento, por razões ainda desconhecidas, ela teria perdido o equilíbrio, culminando no trágico acidente.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias foram acionadas e compareceram ao local para atender a ocorrência e iniciar os procedimentos necessários, incluindo a realização de perícia técnica, que será fundamental para esclarecer o que aconteceu.

A investigação ficará sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Joia, que deverá apurar detalhadamente todas as circunstâncias do caso.

O episódio provocou grande comoção entre moradores da região. As investigações seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas à medida que forem oficialmente confirmadas.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Produzida Com Recurso de IA)
Ação Policial Há 6 horas

Operação contra extorsão cumpre prisões e mandados em Horizontina e mais quatro cidades do RS

Grupo é suspeito de ameaçar comerciantes e exigir dinheiro sob intimidação.

 (Foto: CSG / Divulgação)
Trânsito Há 7 horas

Governo federal suspende mais de 3 milhões de multas do free flow e dá a motoristas 200 dias para pagar tarifas vencidas

Usuários que regularizarem a situação não terão de pagar multa e nem receberão pontos na carteira

 (Foto: Produzida Com Recurso De IA)
Violência Urbana Há 24 horas

Homem é rendido por criminosos e obrigado a realizar transferências em Ijuí

Vítima teve carro e celular roubados após ser levado até o interior do município.

 (Foto: Reprodução / Guia Crissiumal)
Trânsito Há 1 dia

Saída de pista é registrada na ERS-305 entre Crissiumal e Horizontina

Acidente ocorreu na região de Bela Vista e não há confirmação de vítimas.

 (Foto: Janio Fernandes)
Lei Seca Há 1 dia

Motorista de transporte escolar é detido por dirigir alcoolizado em Augusto Pestana

Condutor foi flagrado após denúncia e teste confirmou alto nível de álcool; ele acabou encaminhado ao sistema prisional.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. Máx. 20°
22° Sensação
1.8 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h05 Pôr do sol
Quinta
24° 12°
Sexta
29° 15°
Sábado
24° 18°
Domingo
22° 13°
Segunda
24° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 29 minutos

Imersão SMY nos EUA discute crescimento no YouTube
Saúde Há 29 minutos

Saiba quem pode receber a medicação que protege contra o Vírus Sincicial Respiratório
Habitação Há 29 minutos

Governador Eduardo Leite lança fase 3 do Programa Porta de Entrada com R$ 50 milhões de investimento
Senado Federal Há 29 minutos

Sessão pelos 30 anos do UOL aponta jornalismo contra desinformação
Avanço Médico Há 35 minutos

Hospital de Clínicas de Ijuí realiza cirurgia inédita no SUS para tratamento de câncer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,99 +0,39%
Euro
R$ 5,84 +0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 402,378,88 -0,43%
Ibovespa
185,610,10 pts -1.6%
Mega-Sena
Concurso 3001 (28/04/26)
01
13
32
36
43
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7012 (28/04/26)
44
53
54
57
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3672 (28/04/26)
01
03
05
07
09
10
11
12
13
14
16
20
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2917 (27/04/26)
03
04
05
07
09
17
20
23
27
31
42
44
47
51
65
85
90
95
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2950 (27/04/26)
02
09
12
26
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias