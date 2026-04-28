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A&A Sports Group LLC Revoluciona o Suporte ao Atleta com Contas de Seguro e Aposentadoria

O Fundador Alander Pulliam Defende o Cuidado Integral do Atleta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 14h56

BIRMINGHAM, Alabama, April 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em um movimento inovador para o bem-estar dos jogadores, o A&A Sports Group LLC, liderado pelo fundador Alander Pulliam, revelou novas iniciativas destinadas a garantir o futuro dos atletas dentro e fora do campo.

O A&A Sports Group LLC tem o orgulho de anunciar um passo pioneiro para redefinir o cuidado do atleta, oferecendo a todos os atletas sob seu guarda-chuva contas separadas de seguro e aposentadoria. Esta iniciativa reflete a dedicação da empresa em garantir que os jogadores tenham sistemas de apoio essenciais, além de marcar uma mudança significativa na forma como os atletas são cuidados na indústria. Alander Pulliam, na sua luta constante por um melhor suporte aos jogadores, enfatizou a importância de capacitar os atletas para a criação de um futuro sustentável, tanto durante a carreira, quanto depois na aposentadoria. Como parte dessa iniciativa, os atletas da NFL passarão a receber benefícios exclusivos de acordo com suas necessidades, enquanto participam dos programas da empresa. "Devemos cuidar das pessoas que cuidam de nós", disse Alander Pulliam. Essas palavras representam o espírito por trás do compromisso: uma visão em que cada atleta se sinta valorizado e apoiado além das suas contribuições no campo. Além desses benefícios, o A&A Sports Group LLC implementou mudanças transformadoras desenvolvidas para elevar o padrão de bem-estar dos jogadores em geral. A organização está trabalhando em estreita colaboração com profissionais financeiros e defensores dos jogadores para garantir que cada conta e plano reflitam os melhores interesses dos atletas, para que eles tenham paz de espírito nos anos a seguir.

A iniciativa do A&A Sports Group LLC serve como um farol de progresso, estabelecendo um novo padrão de como os atletas devem ser apoiados e cuidados na indústria esportiva de hoje.

Para obter mais informações sobre as iniciativas para novos jogadores do A&A Sports Group LLC ou para saber mais sobre seu compromisso com o bem-estar do atleta, visite www.aasportsgroup.com ou entre em contato diretamente com a sua equipe.

Alander Pulliam +14242700480 [email protected]

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9afb3a76-a0ca-4abe-9784-3b659dad57b8

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a0af3d05-ea77-4876-8094-26efbe2135da

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