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Smartwatch premium HUAWEI FIT 5 chega ao Brasil com promoção

Nova geração da Huawei estreia com preço promocional exclusivo no dia 5 de maio, custando cerca de um terço do valor regular

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 14h18
Smartwatch premium HUAWEI FIT 5 chega ao Brasil com promoção
Huawei

A Huawei anuncia a chegada da HUAWEI WATCH FIT 5 Series ao Brasil com uma campanha de pré-venda voltada para quem deseja adquirir seu primeiro smartwatch premium. No dia 5 de maio (5.5), o modelo poderá ser adquirido por um terço do seu valor regular, em uma ação promocional válida exclusivamente nesta data. A estratégia busca ampliar o acesso dos consumidores a um wearable completo, com monitoramento avançado de saúde, recursos esportivos e design sofisticado.

"Em nossa ação de lançamento, queremos trazer o cliente que quer adquirir seu primeiro smartwatch premium. O HUAWEI WATCH FIT 5 foi desenvolvido para oferecer ao consumidor a oportunidade de entrar nesse universo com um produto completo, com recursos avançados de saúde, esporte e bem-estar, design sofisticado e uma experiência de alto nível, mas com um preço promocional de lançamento que torna essa escolha muito mais acessível", afirma Diego Marcel, gerente de Relações Públicas da Huawei CBG no Brasil.

Compatível com dispositivos Android e iOS, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series foi pensada para acompanhar diferentes rotinas e perfis de usuários, indicada tanto para quem busca mais equilíbrio no dia a dia quanto para quem deseja evoluir no desempenho físico.

A HUAWEI WATCH FIT 5 está disponível nas cores prata, roxo, branco, preto e verde, enquanto a versão HUAWEI WATCH FIT 5 Pro chega em laranja, branco e preto. No modelo Pro, o design com preenchimento em óleo intensifica a vivacidade das cores, enquanto a edição branca traz acabamento em nanocerâmica de nível aeroespacial, o que garante maior durabilidade e uma estética premium.

A experiência visual também foi aprimorada em comparação à geração anterior. A HUAWEI WATCH FIT 5 conta com tela de 1,82 polegadas, enquanto a versão Pro traz display de 1,92 polegadas com bordas ultrafinas de 1,8 mm. Com brilho máximo de até 3.000 nits, o visor garante visibilidade mesmo sob luz solar intensa.

No campo das atividades físicas, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series apresenta o modo de minitreinos, que permite a realização de exercícios rápidos sem a necessidade de equipamentos ou espaços específicos, ideal para rotinas mais dinâmicas. Com o apoio de um assistente interativo na tela, os usuários podem realizar atividades de curta duração, de forma prática e acessível.

Para esportes ao ar livre, o dispositivo oferece recursos inteligentes que auxiliam no acompanhamento de desempenho. O relógio detecta automaticamente atividades como ciclismo e exibe métricas em tempo real, como potência e cadência. Já a versão Pro amplia essa experiência com funcionalidades voltadas a esportes outdoor mais exigentes, incluindo navegação em trilhas, análise de elevação e estimativa de tempo de percurso. O modelo também conta com suporte para golfe, com mapas de mais de 17 mil campos ao redor do mundo.

Além das funcionalidades esportivas, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series reforça o compromisso da marca com o monitoramento de saúde. A linha traz recursos voltados à prevenção, com foco em indicadores cardiovasculares e bem-estar geral. A versão Pro inclui funcionalidades como alertas de fibrilação atrial e batimentos irregulares, aplicativo de eletrocardiograma (ECG) e detecção de rigidez arterial.

O smartwatch também oferece recursos dedicados à saúde feminina, com sensor de temperatura capaz de monitorar variações ao longo do ciclo e auxiliar na previsão de períodos menstruais e ovulação.

Equipada com bateria de alta densidade de silício, a HUAWEI WATCH FIT 5 Series oferece até dez dias de autonomia em uso leve e até sete dias em uso típico, o que permite uma experiência contínua sem necessidade de recargas frequentes.

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