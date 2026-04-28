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Novo drone amplia logística em áreas remotas

Modelo aposta na logística aérea para atender demandas de manutenção em infraestrutura crítica, como linhas de transmissão e ativos industriais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/04/2026 às 13h05
Novo drone amplia logística em áreas remotas
Divulgação/Drone Direto

A Drone Direto, empresa especializada em soluções profissionais com aeronaves remotamente pilotadas, anuncia o lançamento comercial no Brasil do novo drone de carga DJI FLYCART 100, com capacidade de carga de 80 quilos. O anúncio ocorre em um contexto estratégico global da marca DJI voltado à ampliação das operações logísticas com drones de carga pesada.

Eduardo Welbert Nogueira de Carvalho, gerente comercial da Drone Direto, afirma que há um cenário favorável no Brasil para a adoção dessa tecnologia, sobretudo em função da extensa infraestrutura de transmissão de energia no país. Ele destaca as milhares de torres distribuídas em áreas remotas e de difícil acesso, que demandam manutenção constante, segura e eficiente.

"Nesse contexto, o FlyCart 100 surge como uma solução aderente às necessidades operacionais do setor", acrescenta.

A marca enxerga aplicações promissoras do modelo nas operações de manutenção de linhas de transmissão de energia, com destaque para o transporte de ferramentas, equipamentos técnicos e materiais em áreas de difícil acesso terrestre.

Além disso, Eduardo Welbert explica que há potencial relevante no apoio logístico a operações industriais remotas e no transporte técnico de amostras em ambientes operacionais complexos. "Trata-se de uma solução capaz de reduzir tempo, custo operacional e exposição humana a riscos em campo", analisa.

Foco inicial em grandes operações

Neste momento, de acordo com a Drone Direto, o público-alvo prioritário do produto são empresas especializadas na manutenção de torres de transmissão, pontes, estruturas elevadas e ativos industriais situados em áreas de difícil acesso. Segundo o gerente comercial, a tendência é que a adoção ocorra inicialmente com maior intensidade em operações de médio e grande porte, em que os ganhos operacionais podem ser mais imediatos e mensuráveis.

"No entanto, pequenas e médias empresas já são prestadoras terceirizadas de grandes corporações. Temos clientes que já realizam operações em torres de transmissão desde 2014 e existe espaço para expansão também junto a empresas de porte intermediário, com demandas técnicas específicas de grandes empresas", detalha.

Uso em operações emergenciais

Em operações emergenciais, o gerente comercial da Drone Direto sustenta que o uso do DJI FLYCART 100 pode representar uma das aplicações mais imediatas e relevantes da tecnologia.

Segundo ele, a possibilidade de transportar rapidamente equipamentos médicos, suprimentos críticos ou dispositivos de suporte à vida para áreas remotas pode reduzir de forma significativa o tempo de resposta em situações críticas.

"Em cenários como acidentes em regiões de mata, áreas isoladas ou locais sem acesso terrestre rápido, o drone permite entregas precisas em poucos minutos, com eficiência operacional e grande impacto potencial na preservação de vidas", ressalta.

Para Eduardo Welbert, embora o potencial logístico do FlyCart 100 seja evidente, a aplicação em operações logísticas mais amplas ainda depende de avanços regulatórios e da consolidação de uma infraestrutura operacional dedicada no país.

No momento, o foco está nas aplicações técnicas industriais especializadas, em que a tecnologia já pode ser implementada com segurança e eficiência. "Ainda assim, o equipamento representa um passo importante na evolução da automação aérea aplicada à logística de precisão no Brasil", conclui.

Mercado em expansão

Segundo o relatório Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Drones Tendências de Crescimento e Previsão (2025–2030), elaborado pela Mordor Intelligence, o mercado global de drones movimentou US$ 41,79 bilhões em 2025 e deve atingir US$ 89,70 bilhões até 2030, com crescimento médio anual (CAGR) de 13,9%, indicando uma expansão consistente do setor.

No Brasil, o número de solicitações para voos com drones cresceu 22% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, segundo dados do Informativo Trimestral SARPAS, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo.

Para mais informações, basta acessar: www.dronedireto.com.br

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