Safety Summit da MSA traz o futuro da segurança ocupacional

Acidentes e doenças relacionados ao trabalho continuam sendo um desafio global. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), cerca de 3 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano em decorrência de acidentes ou doenças ocupacionais, um aumento de quase 5% em relação a 2015. Além disso, 395 milhões de trabalhadores em todo o mundo sofrem lesões de trabalho não fatais anualmente, com impactos diretos na saúde e na produtividade.

Na América Latina, o cenário também é preocupante. Estimativa da Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) é de que mais de 100 mil trabalhadores morrem anualmente em decorrência de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, em uma região marcada por alta informalidade, subnotificação de ocorrências e desafios estruturais na gestão de riscos. Esses dados reforçam a urgência de evoluir a forma como organizações e lideranças encaram a segurança e a saúde no trabalho em toda a região.

Diante desse cenário, e em celebração ao dia 28 de abril, Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, instituído pela OIT, a MSA Safety reforça seu compromisso com a proteção da vida e com o avanço da segurança ocupacional na América Latina. A companhia destaca seu papel no avanço do ecossistema de EHS (Environment, Health and Safety, ou Meio Ambiente, Saúde e Segurança), promovendo reflexão, aprendizado e transformação em escala regional.

Com esse propósito, a empresa anuncia a terceira edição do Safety Summit, que marca a evolução da iniciativa para um evento de abrangência latino-americana. O encontro reunirá especialistas, executivos e profissionais de segurança do trabalho para discutir os principais desafios e tendências da área. O evento será realizado nos dias 6 e 7 de maio de 2026, em São Paulo, em formato híbrido, com transmissão ao vivo para toda a América Latina e tradução simultânea para os países de língua espanhola. A programação contará com mais de 25 palestrantes.

A agenda será estruturada em dois eixos principais: transformação digital na segurança do trabalho e liderança e cultura organizacional. Os debates abordarão a integração entre tecnologia e fator humano como elemento-chave para fortalecer a proteção de trabalhadores em ambientes de alta complexidade, em diferentes setores da indústria.

De acordo com Mauricio Alvares, diretor de Desenvolvimento de Negócios, Serviços e Soluções da MSA Brasil, o Safety Summit tem como objetivo promover uma troca qualificada de conhecimento sobre os desafios da segurança ocupacional na América Latina. Segundo o executivo, ao reunir especialistas, líderes empresariais e profissionais da área, o evento contribui para acelerar a adoção de novas tecnologias, fortalecer a cultura de prevenção e ampliar o diálogo sobre a proteção de vidas em diferentes setores.

Alvares ressalta ainda que a segurança deve ser entendida como um processo contínuo de aprendizado e evolução, e que a transformação só se torna sustentável quando líderes de EHS assumem papel protagonista, atuando como agentes de mudança, integrando inovação à prática diária e promovendo colaboração entre áreas e organizações.

Transformação digital na segurança do trabalho – 6 de maio

O primeiro dia do evento será dedicado à análise de como tecnologias emergentes, como inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), dispositivos vestíveis (wearables), conectividade e análise preditiva de dados, estão transformando a prevenção de acidentes e a gestão de riscos operacionais. As discussões abordarão o papel estratégico do líder de EHS na adoção dessas ferramentas, com foco em decisões mais ágeis e eficazes em ambientes industriais complexos.

Liderança e cultura de segurança – 7 de maio

O segundo dia terá foco no papel da liderança na construção de culturas organizacionais mais resilientes. Serão discutidas abordagens contemporâneas de EHS, como Safety Differently (abordagem de segurança centrada nas pessoas), HOP (Human and Organizational Performance, ou Desempenho Humano e Organizacional), Cultura Justa e Engenharia de Resiliência, com destaque para o desenvolvimento de competências comportamentais e o fortalecimento do engajamento das equipes.

Safety Innovation Awards reconhece soluções inovadoras

Entre as novidades desta edição está o Safety Innovation Awards, premiação que reconhecerá iniciativas, projetos e soluções tecnológicas que contribuem para elevar os padrões de segurança no trabalho. Neste ano, mais de 200 cases foram inscritos por empresas da América Latina, com representantes do Brasil, Chile, Peru, México, Equador e Argentina entre os 20 finalistas da segunda fase.

A premiação será realizada durante o evento e tem como objetivo destacar organizações e profissionais que impulsionam a inovação na área de segurança ocupacional.

Profissionais interessados poderão acompanhar o evento online por meio de transmissão ao vivo. As inscrições estão disponíveis por meio do link oficial, onde também é possível consultar a programação completa.