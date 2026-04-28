Prefeito de Palmitinho cumpre agenda em Porto Alegre para buscar recursos em áreas essenciais

O prefeito de Palmitinho, Benhur Barth, esteve nesta semana em Porto Alegre para uma série de compromissos oficiais voltados à captação de recursos e ao avanço de projetos considerados prioritários para o município. A agenda contou com a participação da primeira-dama e incluiu encontros em diferentes secretarias do governo do Rio Grande do Sul.

Na Secretaria de Habitação do Estado, o chefe do Executivo municipal apresentou demandas relacionadas à ampliação e qualificação dos sistemas de abastecimento de água. Entre os principais pontos discutidos está a busca por investimentos que ampliem o acesso à água potável em comunidades rurais.

Durante a reunião, também foi tratada a prestação de contas de poços artesianos já implantados no município, etapa considerada necessária para viabilizar novas iniciativas. Um dos projetos em análise prevê a instalação de um sistema de bombeamento para atender moradores da comunidade de Linha Cordilheira do Guarita.

Na sequência da agenda na capital, a comitiva de Palmitinho participou de encontro na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEDUR-RS). Na ocasião, foram apresentados projetos de infraestrutura, com destaque para a adesão ao programa Pavimenta 3.

As discussões também incluíram propostas vinculadas ao programa Conexões e ações de drenagem urbana. Segundo a pauta apresentada, os projetos buscam garantir o apoio financeiro do Estado para obras tanto na área urbana quanto no interior do município, com foco na melhoria das condições de mobilidade e infraestrutura local.