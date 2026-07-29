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Projeto susta decretos de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina

O Projeto de Decreto Legislativo 717/24, do senador Esperidião Amin (PP-SC), suspende decretos do Poder Executivo sobre demarcações de terras indíg...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
29/07/2026 às 17h15

O Projeto de Decreto Legislativo 717/24, do senador Esperidião Amin (PP-SC), suspende decretos do Poder Executivo sobre demarcações de terras indígenas em Santa Catarina. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

O projeto suspende trechos de três decretos:

  • um sobre o procedimento demarcação das terras indígenas no estado ( Decreto 1.775/96 );
  • o que demarca a terra indígena Toldo Imbu, em Abelardo Luz ( Decreto 12.289/24 ); e
  • o que demarca a terra indígena Morro dos Cavalos, em Palhoça ( Decreto 12.290/24 ).

Segundo Esperidião Amin, os decretos que homologam as demarcações não seguem as determinações da Lei do Marco Temporal . Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente sobre a constitucionalidade da lei e criou uma comissão especial de conciliação para tratar da questão.

Esperidião Amin afirmou que a preservação dos decretos "poderá levar à remoção de pessoas, com sua destituição de posse centenária", além de poder gerar conflitos de terra na região.

Próximos passos
A proposta teve a urgência aprovada e poderá ser analisada diretamente pelo Plenário.

Para entrar em vigor, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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