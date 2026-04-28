Startup brasileira lança IA para campanhas eleitorais

As eleições municipais de 2024 deixaram um sinal claro para os bastidores do marketing político brasileiro: candidatos com maior capacidade de processar dados e tomar decisões rápidas com base em informações concretas tiveram desempenho mais consistente do que aqueles que dependiam exclusivamente de intuição e experiência acumulada. Para as eleições legislativas de 2026, esse cenário avança com um novo componente — a inteligência artificial integrada ao dia a dia das campanhas.

De acordo com levantamento do Observatório IA nas Eleições, desenvolvido pelo Aláfia Lab e Data Privacy Brasil, entre janeiro e novembro de 2025 foram identificados mais de 280 casos de uso de inteligência artificial em publicações relacionadas às eleições de 2026 no país. No Brasil, o movimento ganha forma também pelo lado estratégico, com o surgimento de soluções desenvolvidas especificamente para o contexto eleitoral brasileiro, incluindo as regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e as particularidades do sistema proporcional.

Conforme apurado pelo TSE, desde 2018 o uso de disparos em massa via WhatsApp, impulsionamento de conteúdo em redes sociais e monitoramento de menções já fazem parte das estratégias digitais de campanhas eleitorais no Brasil. O que muda para 2026, segundo especialistas, é o nível de integração dessas ferramentas e a capacidade de processar dados em tempo real para orientar decisões estratégicas.

Nesse contexto, a Politiza AI, startup brasileira fundada em 2022, criou uma plataforma que reúne planejamento estratégico, monitoramento de concorrentes, gestão de equipe de campo e produção de conteúdo em um único ambiente operacional com inteligência artificial integrada. Segundo a empresa, mais de 30 candidatos ao poder legislativo já contrataram o sistema em fase de pré-lançamento.

"O candidato que chega à campanha sem dados estruturados sobre seu território passa meses tomando decisões no achismo. A IA permite que ele saiba, com base em cruzamento de dados do TSE e do IBGE, onde estão seus votos potenciais, quais temas têm mais adesão por zona eleitoral e como o adversário está se movimentando", afirma José Marques, fundador da Politiza AI.

Entre os recursos da plataforma estão o Mapa da Vitória — trilha com 35 etapas que estrutura o planejamento da pré-candidatura até o dia da apuração — e a Sala Geral, painel de monitoramento em tempo real com alertas sobre atividade de campo, engajamento em redes sociais e movimentação dos concorrentes. O sistema também inclui 12 agentes de inteligência artificial especializados em diferentes frentes da campanha, como produção de discursos, análise de dados eleitorais e consultoria sobre legislação do TSE.

A escuta social é outro componente relevante da solução. O módulo monitora, em tempo real, o que é dito sobre o candidato e seus adversários em diferentes redes sociais, com análise de sentimento e sistema de alertas para situações de possível viralização negativa — uma das maiores vulnerabilidades de campanhas políticas na era digital.

Do ponto de vista operacional, a plataforma também busca resolver um problema recorrente nas campanhas brasileiras: a fragmentação das ferramentas. Hoje, a maioria das equipes opera com planilhas, grupos de WhatsApp, softwares de disparo e sistemas de gestão financeira completamente separados, o que gera retrabalho e perda de informação. A centralização em um único sistema, com módulos de agenda, financeiro, disparos em massa e gestão de cabos eleitorais integrados, é apontada pela empresa como um dos principais ganhos práticos para as equipes.

As implementações da Politiza AI estão previstas para começar em maio de 2026, com foco inicial em candidatos a deputado federal e estadual. A empresa projeta ampliar o atendimento ao longo dos meses, período em que as campanhas eleitorais entram em fase oficial.

Mais informações sobre a plataforma estão disponíveis em:

https://site.politizai.com﻿

https://instagram.com/politizai