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Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil

RankBrasil elenca o empresário e educador de Minas Gerais, Rafael Douglas, para o posto por ter começado sua trajetória profissional aos 16 anos e ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 23h40
Mineiro é o professor de tecnologia mais jovem do Brasil
Rafael Douglas

Natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, o empresário Rafael Douglas Gomes Carneiro Oliveira acabou de entrar para o RankBrasil com o título de mais jovem professor de tecnologia do Brasil. Segundo informou a iniciativa, o jovem profissional iniciou sua carreira de educador aos 16 anos e 10 dias de idade, em 2 de janeiro de 2014, ainda na capital mineira.

As informações apuradas foram publicadas pelo Rank Brasil em seu site. Ainda de acordo com a publicação, durante sua atuação como professor, ensinava desde conteúdos básicos até avançados, que vão desde ferramentas do pacote Office, passando por disciplinas de lógica de programação, design gráfico, edição de vídeo e até aplicações tecnológicas voltadas ao mercado profissional.

"Para mim, esse recorde representa mais do que um título; representa um processo de evolução, responsabilidade e compromisso com aquilo que eu escolhi fazer. Sempre soube que queria ser educador e poder trabalhar com o que acredito ser minha vocação desde cedo é um privilégio que me permitiu evoluir muito profissionalmente", discursou o prodígio.

Hoje, aos 28 anos, Rafael evoluiu do status de professor de tecnologia mais jovem do Brasil e trabalha com atletas notáveis do futebol brasileiro. Seu trabalho produz tecnologias voltadas à inteligência de dados aplicada ao contexto de jogadores de futebol profissionais.

Na cartela de clientes estão atletas como Hulk, do Atlético Mineiro, Bruno Henrique, do Flamengo, e Everson, também do Atlético Mineiro, e Lucas Romero, ídolo do Cruzeiro. Para esses e outros nomes, Rafael atua com foco na análise de audiência, organização de comunidades e estruturação de presença digital orientada por dados.

"Acredito que minha trajetória teve foco e consistência. Em um cenário em que a tecnologia avança em ritmo acelerado, eu trabalho para poder ajudar a ilustrar como o uso estratégico de dados é importante para conquistar espaço não apenas como ferramenta, mas como base para decisões cada vez mais estruturadas", finaliza o profissional.

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