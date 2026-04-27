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ABB registra recorde de pedidos no primeiro trimestre do ano

Resultado faz CEO rever para cima receita projetada para 2026

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 23h06

A provedora de tecnologias de eletrificação e automação industrial ABB divulgou na última quarta-feira (22) os resultados financeiros do primeiro trimestre de 2026.

No período, a empresa registrou volume de pedidos recorde, US$ 11,3 bilhões, alta nominal de 32% sobre os três primeiros meses de 2025, e avanço de 24% na base comparável de critérios que avaliam a evolução orgânica do negócio.

As receitas somaram US$ 8,7 bilhões, avanço nominal de 18% e de 11% na base comparável. O EBITDA operacional, o lucro da operação ante juros, impostos, depreciações e amortizações, foi de pouco mais de US$ 2 bilhões, alta nominal de 37% e de 28% na base comparável, com margem de 23,5%.

Já a geração de caixa, considerando só as atividades operacionais, avançou 50% no trimestre, para pouco mais de US$ 1 bilhão. Outro destaque foi o índice ROCE, retorno sobre capital empregado, que atingiu 27,2%.

"De modo geral, o primeiro trimestre evoluiu amplamente conforme o planejado, apesar de um cenário marcado por mais uma escalada nas tensões geopolíticas", avaliou em comunicado Morten Wierod, CEO da ABB.

"É inegável que esse conflito [no Oriente Médio] adiciona incerteza ao ambiente global de comércio; ainda assim, até o momento, a demanda por nossas ofertas de eletrificação e automação permaneceu resiliente e sustenta nossas ambições ampliadas para 2026".

O CEO da ABB destacou que o volume de pedidos, de geração de caixa e as margens foram potencializados por receitas geradas em todas as unidades de negócio da ABB. Os números, segundo ele, permitem, inclusive, rever para cima as projeções de 2026.

"Para o ano completo de 2026, esperamos book-to-bill [pedidos registrados sobre faturados, que indica expectativa de receita futura] positivo e crescimento de receita comparável entre alto dígito único e baixo duplo dígito, ano contra ano", disse o CEO.

Wierod também pontuou que a margem EBITA operacional deve melhorar na comparação anual, inclusive considerando os ganhos imobiliários registrados no primeiro trimestre.

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