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ABB convoca estudantes de Engenharia para desafio

Empresa abre vagas para programa que propõe a estudantes criar projetos de melhoria contínua nas fábricas da ABB, com possibilidade de efetivação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 22h25

A multinacional suíço-sueca ABB, que atua nos segmentos de eletrificação e automação industrial, está com inscrições abertas para o Programa de Estágio Lean Challenge ABB 2026. Os interessados podem se candidatar até 4 de maio, exclusivamente pelo site da empresa.

Voltado a estudantes a partir do sexto período dos cursos de Engenharia Mecânica, Elétrica, de Automação, de Produção, de Computação, de Software e áreas correlatas, o programa propõe um desafio técnico de projetos de melhoria contínua (Lean Manufacturing) aplicados à manufatura e à eletrificação.

Ao longo de três meses, os participantes selecionados irão atuar nas fábricas da ABB em Sorocaba (SP) e Contagem (MG), onde desenvolverão projetos com foco na eliminação de desperdícios de energia e na otimização de processos, com a aplicação de metodologias Lean a problemas reais.

Os melhores projetos ainda vão participar de uma competição internacional da ABB, no México, concorrendo com iniciativas de estudantes de diferentes países. "Trata-se de uma experiência enriquecedora, que permite aos futuros engenheiros atuar em equipes multidisciplinares e desenvolver inovações reais", afirma Juliana Molognoni, HR Leader da ABB no Brasil.

Durante o programa, os participantes recebem bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência à saúde, seguro de vida e outros benefícios. Ao final, os estudantes com melhor desempenho poderão ser convidados a permanecer na empresa, em vagas de estágio ou posições efetivas.

Segundo Molognoni, o Lean Challenge também funciona como uma porta de entrada para a identificação e o desenvolvimento de novos talentos. "Muitos de nossos diretores começaram sua trajetória no Lean Challenge", destaca.

Após a efetivação, além das oportunidades nas unidades em que atuam, os profissionais também podem se candidatar a vagas em outras áreas da empresa, inclusive no exterior.

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