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ABB tem vagas de estágio em São Paulo e Sorocaba

Dirigidas a estudantes de diversos cursos, inscrições seguem abertas somente no site da empresa até 4 de maio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 21h51

A multinacional suíço-sueca ABB, de eletrificação e automação industrial, abriu inscrições para seu Programa de Estágio 2026, com prazo até 4 de maio e candidaturas somente pelo site da empresa.

As oportunidades são dirigidas a estudantes de Engenharia (Controle e Automação, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica ou Produção), Administração de Empresas, Contabilidade, Economia, Comércio Exterior ou áreas correlatas, com inglês intermediário e matriculados em cursos com conclusão prevista entre julho de 2027 e julho de 2028.

Com carga horária de meio período, as vagas serão exercidas em diferentes departamentos da ABB na sede administrativa da empresa em São Paulo (SP) e na fábrica de Sorocaba (SP). Ao longo do programa, os selecionados vão passar por trilhas de desenvolvimento e atuar em equipes multidisciplinares, desenvolvendo projetos de alta complexidade.

Também vão desenvolver um projeto com foco em inovação ou melhoria de processos, que será avaliado pela alta liderança da ABB. "Muitos de nossos diretores iniciaram na ABB como estagiários. Nossa expectativa é que o programa nos permita seguir encontrando jovens talentos que possamos preparar para exercer funções de destaque no futuro", afirma Juliana Molognoni, HR Leader da ABB no Brasil.

De acordo com Juliana Molognoni, cerca de 80% dos estagiários da ABB acabam efetivados ao fim do programa. Já em funções efetivas, além das oportunidades disponíveis nas unidades onde atuam, eles também podem se candidatar a vagas de outras áreas, inclusive no exterior, pelo programa Open Job Market.

No programa, as vagas são ofertadas primeiro para os colaboradores da ABB. A candidatura não depende do aval do líder imediato. Das cerca de 15 mil posições abertas por ano pela ABB no mundo, 30% são preenchidas pelo programa.

A ABB também tem buscado distribuir posições internacionais-chave entre os mais de 100 países onde atua, inclusive no Brasil, para permitir que profissionais com filhos pequenos, por exemplo, não precisem deixar seus países para trilhar carreiras internacionais.

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