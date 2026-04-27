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InfinitePay é destaque em ranking de experiência do cliente

Plataforma de serviços financeiros da CloudWalk alcança o melhor índice entre as 15 maiores instituições financeiras do país avaliadas pelo Banco C...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 21h15
InfinitePay é destaque em ranking de experiência do cliente
InfinitePay/Divulgação

A InfinitePay, plataforma de serviços financeiros da CloudWalk, reafirma a posição de instituição financeira com o menor índice de reclamações entre as 15 maiores do país, segundo ranking do Banco Central (BC). Esta é a terceira vez consecutiva que a companhia ocupa a última colocação da lista — posição que indica o melhor desempenho e reforça a consistência da operação e a qualidade da experiência oferecida aos clientes.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo BC, a InfinitePay registrou o índice de 6,67, o menor do ranking, ampliando novamente a distância em relação às demais instituições. O levantamento considera a estimativa de reclamações procedentes por milhão de clientes de cada instituição no primeiro trimestre deste ano.

Para efeito de comparação, a instituição com o pior desempenho no ranking está a quase 50 pontos de distância da InfinitePay, o que evidencia uma diferença relevante na experiência entregue ao cliente.

"Os dados do BC reforçam que a companhia está no caminho certo, construindo uma operação consistente, com foco total na resolução das necessidades dos clientes. Trata-se de um modelo com uso intensivo de tecnologia, que escala com qualidade e que tem resolvido as dores de quem usa nossos produtos e serviços", afirma Gabriel Bernal, CXO (Chief Experience Officer) da CloudWalk.

Em meio ao crescimento acelerado da base de clientes — que dobrou no ano passado de 3 milhões para atuais 6,3 milhões — a InfinitePay sustenta uma operação de atendimento baseada em tecnologia proprietária e inteligência artificial. Um dos principais componentes desse modelo é o Claudio Walker, agente de IA responsável por resolver cerca de 90% das solicitações de suporte sem necessidade de interação humana, com respostas rápidas, precisas e contextualizadas.

Segundo Bernal, o uso de inteligência artificial no atendimento tem sido determinante para garantir escala com qualidade. "A tecnologia nos permite antecipar necessidades, eliminar fricções e oferecer uma experiência mais fluida. Em paralelo, mantemos um time altamente capacitado para atuar em casos mais complexos, garantindo equilíbrio entre eficiência e empatia", avalia.

Outro destaque é a atuação da Ouvidoria da CloudWalk, que opera de forma integrada à jornada do cliente, com alta capacidade de resolução e uso intensivo de dados e inteligência artificial. O resultado é uma operação centrada no cliente, com foco contínuo em melhorias e satisfação dos empreendedores.

O Ranking de Reclamações do Banco Central é público e pode ser acessado no site oficial da instituição.

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