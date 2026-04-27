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CEO da Allp Fit participa de encontro global no MIT

Anderson Franco se conecta com líderes internacionais de inovação e crescimento em evento focado em inovação em modelos de negócios de escala global

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 20h40
CEO da Allp Fit participa de encontro global no MIT
Divulgação Allp Fit

A Allp Fit segue fortalecendo sua presença em agendas estratégicas internacionais. Dando continuidade à sua imersão global, o fundador e CEO da rede, Anderson Franco, participou de evento realizado em Cambridge, MA, pelo MIT: o New Calculus, que reúne lideranças, empreendedores e especialistas para discutir inovação, crescimento e novos modelos de negócio em escala global.

Com foco em empreendedorismo, tecnologia e desenvolvimento de mercados, o encontro conecta diferentes indústrias e promove discussões sobre como empresas podem evoluir em cenários cada vez mais dinâmicos e complexos.

"Estar em ambientes como esse amplia o nosso repertório e nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes. Não é só sobre o fitness, é sobre entender o futuro dos negócios como um todo", afirma Anderson Franco.

Conexão com novas formas de pensar crescimento

Durante o evento, Anderson participou de uma série de discussões voltadas à inovação aplicada, novos modelos de expansão e o papel da tecnologia na construção de negócios mais escaláveis e sustentáveis.

A agenda reforça um movimento estratégico da Allp Fit: buscar referências fora do universo tradicional do fitness para acelerar sua evolução como empresa e como ecossistema de saúde e bem-estar.

Conexões

Além da programação oficial, Anderson participou de momentos exclusivos de relacionamento com lideranças globais, incluindo um jantar com Dina H. Sherif, diretora-executiva do MIT Kuo Sharper Center for Prosperity and Entrepreneurship.

O encontro reforça a aproximação da Allp Fit com um ecossistema global de inovação, ampliando conexões com profissionais que atuam diretamente na construção de novos modelos de crescimento ao redor do mundo.

Do global para o local

A presença em eventos internacionais faz parte de uma estratégia clara da Allp Fit: traduzir aprendizados globais em soluções práticas para o mercado brasileiro.

Ao se conectar com diferentes realidades e modelos de negócio, a companhia reforça seu compromisso em evoluir continuamente sua proposta de valor, sempre com foco na experiência do aluno e na construção de um ecossistema mais completo.

"Nosso papel é filtrar o que realmente faz sentido e transformar isso em algo aplicável para o Brasil. Crescimento sustentável não vem de copiar, vem de interpretar bem", destaca Anderson.

Visão de futuro

Em um cenário onde saúde, tecnologia e experiência caminham cada vez mais juntos, a companhia segue investindo em repertório, conexões e inovação como pilares para sustentar sua expansão.

"O futuro não pertence a um único mercado. Ele acontece na interseção entre eles. E é exatamente aí que queremos estar", conclui o CEO da Allp Fit.

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