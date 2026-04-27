CEO da Allp Fit fortalece conexões globais na Alemanha

A Allp Fit segue avançando em sua estratégia de expansão, inovação e conexões internacionais. O fundador e CEO da rede, Anderson Franco, esteve na Alemanha entre os dias 16 e 19 de abril para uma agenda focada em tecnologia, tendências globais e desenvolvimento de parcerias estratégicas no mercado fitness.

A principal agenda aconteceu durante a FIBO 2026, em Colônia, uma das maiores feiras do mundo voltadas aos segmentos de fitness, wellness, saúde e inovação. O evento reúne anualmente líderes globais, investidores, operadores e marcas que estão redesenhando o futuro da experiência fitness.

"Participar de um ambiente como a FIBO é estar conectado com o que existe de mais avançado no mundo. Nosso papel é transformar essa visão em valor real para o Brasil e para as famílias brasileiras", afirma Anderson Franco.

Mais do que acompanhar tendências, a presença da Allp Fit no evento reforça o posicionamento da companhia como uma marca conectada ao futuro e comprometida em elevar o padrão do setor no país.

Parceria internacional fortalecida com o Grupo Johnson Health Tech

Durante a agenda, Anderson Franco se reuniu com Jason Lo, CEO global da Johnson Health Tech, grupo responsável pela marca Matrix Fitness, parceira estratégica da Allp Fit.

O encontro reforçou o excelente momento da relação entre as companhias e resultou em um novo convite para que Anderson retorne à China e Taiwan, onde novas agendas acontecerão com foco no aprofundamento da parceria entre os grupos.

O convite é mais um sinal claro da solidez da relação construída entre a Allp Fit e a liderança global da Johnson Health Tech, demonstrando interesse mútuo em ampliar oportunidades e fortalecer projetos conjuntos no futuro.

Conversa estratégica com a Wellhub

Anderson também se reuniu com Daniel Mazini, da Wellhub, plataforma global voltada para o bem-estar corporativo e presente em diversos mercados internacionais.

O encontro foi marcado por uma conversa estratégica sobre tendências globais, comportamento do consumidor, evolução do wellness corporativo e os caminhos para onde o mercado fitness caminha no Brasil e no mundo.

A troca reforça a importância de conectar a Allp Fit com empresas que lideram transformações relevantes em tecnologia, saúde e experiência do usuário.

A missão da Allp Fit

Desde sua origem, a Allp Fit nasceu com uma visão clara: construir o melhor ecossistema fitness do Brasil e entregar às famílias brasileiras uma experiência do mundo fitness. A empresa tem o conceito de academia da família brasileira, unindo treino, saúde, convivência, inclusão e benefícios reais para alunos e familiares.

"Onde estiver o que há de melhor para os nossos alunos, nós estaremos buscando. Queremos que as famílias brasileiras tenham acesso ao mais alto nível de experiência fitness, com qualidade, inovação e propósito", destaca Anderson Franco.

Visão de futuro

A participação na FIBO 2026 consolida mais um passo da jornada internacional da Allp Fit e reforça sua estratégia de aprender com os líderes globais para acelerar inovação no Brasil.

Para Anderson Franco, o futuro do setor será liderado por marcas que entendem que academia vai muito além de equipamento.

"O futuro passa por tecnologia, comunidade, saúde, pertencimento e experiência real. É isso que estamos construindo na Allp Fit todos os dias", compartilha o CEO.