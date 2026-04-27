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CEMIG avança no mercado de energia livre em projeto com GFT

Implementação combina IA generativa, nuvem e automação para transformar a tomada de decisão em um segmento altamente dinâmico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/04/2026 às 19h30

A CEMIG, empresa integrada de energia elétrica do Brasil e que atua no atendimento a clientes varejistas e atacadistas, deu passo decisivo para elevar a eficiência e a escalabilidade de suas operações no mercado livre de energia. Em um projeto em parceria com a GFT Technologies, empresa global de transformação digital centrada em inteligência artificial (IA), a empresa obteve benefícios como menor dependência de desenvolvimentos customizados para atualização dos sistemas, maior celeridade e qualidade nas entregas de novas funcionalidades por meio do uso de IA generativa, interação omnichannel, maior agilidade e precisão nas cotações e maior estabilidade e menor tempo de resposta dos sistemas, entre outros.

A iniciativa combina IA, migração para infraestrutura em nuvem, automação via CI/CD e a implementação das Nuvens Energy & Utilities (E&U), CPQ e CLM no Salesforce — um movimento que moderniza a operação comercial e fortalece a competitividade da CEMIG em um mercado que exige rapidez, precisão e escalabilidade.

Além de ganhos estruturais, o projeto trouxe avanços técnicos com impacto direto nas operações: a padronização da migração de dados garante maior consistência e simplifica futuras atualizações do sistema; o motor de cálculo desenvolvido acelera a produtividade e reduz o tempo de processamento de cotações; o portal do parceiro permite que agentes externos solicitem orçamentos de forma autônoma e digital, facilitando o fechamento de contratos com mais previsibilidade e eficiência.

"Este projeto nos permite avançar de forma consistente na modernização das nossas operações e entregar mais agilidade e precisão ao mercado livre de energia. A integração de dados e a automação inteligente fortalecem nossa capacidade de resposta e aumentam a confiabilidade dos processos que suportam a nossa tomada de decisão", afirma Sérgio Lopes Cabral, vice-presidente de comercialização da CEMIG.

Esse projeto estratégico responde a um dos maiores desafios do setor: a fragmentação de dados e a coexistência de sistemas legados que dificultam análises críticas e decisões estratégicas. Com o novo modelo, a CEMIG passa a operar com dados integrados, fluxos automatizados e estimativas mais confiáveis, apoiadas por IA para geração de documentação e análise de históricos.

A GFT contribuiu desde a concepção até a sustentação em produção, estruturando hipóteses, conduzindo pesquisas com usuários, implementando automações e criando pipelines de CI/CD que reduzem inconsistências e aceleram entregas. A combinação da ferramenta Wynxx, da GFT, com modelos generativos e Copilot permitiu otimizar tarefas como criação de histórias, estimativas e documentação técnica — etapas que antes dependiam de processos manuais e demorados.

"A CEMIG, ao combinar nuvem, IA e uma arquitetura moderna, cria um ambiente mais resiliente e preparado para escalar a operação de energia livre. Esse é exatamente o tipo de transformação que demonstra o poder da tecnologia quando conectada a desafios reais do mercado", destaca Julianna Rojas, business vice president da GFT Technologies.

A iniciativa segue em desenvolvimento contínuo em 2026 com evolução incremental, testes rigorosos e aprimoramentos progressivos alinhados às necessidades do setor e às metas de eficiência e sustentabilidade da companhia.

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