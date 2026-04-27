Workshop trata gestão de SST em cenário de hiperfiscalização

A RSData, empresa especializada em software para gestão de Segurança e Saúde do Trabalho (SST), promove, no dia 29 de abril, o workshop "Gestão Estratégica de SST na Era da Hiperfiscalização". O evento acontece das 13h às 18h30, na CIC de Caxias do Sul (RS), e tem como objetivo preparar organizações para um cenário mais rigoroso de fiscalização, com foco em governança, segurança jurídica e uso de tecnologia aplicada à gestão de riscos ocupacionais.

Um dos destaques da programação é a participação do auditor-fiscal do trabalho e coordenador da revisão da Norma Regulamentadora No. 1 (NR-1), Mauro Marques Muller, que abordará as expectativas da fiscalização em relação aos riscos psicossociais — tema que passa a ser obrigatório a partir de maio.

O workshop traz especialistas que irão demonstrar como soluções digitais vêm transformando a gestão de SST, tornando-a mais estruturada, rastreável e orientada a dados.

Conforme Rogério Luiz Balbinot, CEO da RSData e também palestrante do evento, a proposta é mostrar, na prática, como empresas podem sair de um modelo reativo para uma gestão preditiva e integrada, tendo a tecnologia especializada como aliada para garantir conformidade com o eSocial e evitar multas.

Em linha com o tema, outra palestrante, a executiva Alexandra Romig, irá abordar os desafios e oportunidades da digitalização da SST, com foco na integração entre pessoas, processos e tecnologia.

Na mesma linha, o engenheiro Luiz Fernando Souza dos Santos apresentará casos práticos sobre como a tecnologia contribui para o controle de indicadores, gestão de EPIs e estruturação de evidências técnicas para tomada de decisão.

O segundo bloco do workshop será dedicado aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, tema trazido à tona pelas recentes atualizações da NR-1. Neste sentido, a advogada Gisele de Morais Garcez trará uma análise jurídica sobre o tema, conectando as exigências legais às práticas corporativas.

A programação inclui ainda uma mesa-redonda com todos os especialistas, permitindo a troca de experiências e esclarecimento de dúvidas dos participantes.

Inscrição solidária

O workshop adota um modelo de inscrição solidária. Para participar, é necessário preencher o formulário, realizar uma doação de R$ 50 para a Associação Mão Amiga (via Pix ou depósito bancário), anexar o comprovante e levar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.

Mais informações sobre inscrições e patrocínios podem ser obtidas via WhatsApp pelo número (51) 92001-6515.